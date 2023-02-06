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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Калининском округе Тюмени эвакуируют брошенные машины. Фото

6 февраля 2023, 13:18
Фото: Тюмень - наш дом

Брошенные автомобили убирают со стоянок в Калининском округе Тюмени

В областной столице на территории КАО выявлено более 130 брошенных машин, сообщает паблик «Тюмень – наш дом». О «подснежниках» сообщают местные жители. Машины мешают водителям парковаться.
Фото: Тюмень - наш дом

В калининском округе в январе привлечено к ответственности 9 водителей. Тюменцев предупреждают об эвакуации квартальные инспекторы.

«Эвакуация брошенного транспортного средства проходит в несколько этапов, которые должны быть обязательно соблюдены. Вся процедура, в соответствии с нормативно-правовыми актами, занимает не менее месяца. Если в течение этого времени владелец не принял никаких действий по устранению признаков брошенного транспортного средства, машину эвакуируют на спецстоянку, а хозяина привлекают к административной ответственности», - сообщается в паблике «Тюмень – наш дом».

В минувшую пятницу эвакуировано сразу три автомобиля с ул. Андрея Бушуева и ул. Обдорской («Нисан», «Газель» и «Опель»). Это позволило управляющим компаниям полную очистку территорий.

В конце января «Наш город» сообщал, что жители Тюмени бросают на улицах Lexus и другие машины премиальных марок. Эти автомобили эвакуируют. В январе из центра городу вывезли на штрафстоянку Lexus RX300. Только в Центральном округе за год обнаружили больше 300 бесхозных авто. 30 из них пришлось эвакуировать. Более того, в центре города с 6 февраля начали работать новые платные парковки, расположенные в центре города. Более 1200 машиномест в границах улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, Первомайской — Республики — Осипенко — Орджоникидзе — Советской и на участке от Максима Горького до улицы Мельникайте стали платными. Стоимость часа нахождения на паркингах составляет 30 рублей, в районе улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической — 25 рублей. Часы бесплатного пользования парковками — с 18:00 до 9:00.

В центре Тюмени эвакуируют бесхозные Lexus и другие машины премиальных марок. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Дороги#Экономика#Жалобы#Безопасность на дорогах
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