В Калининском округе Тюмени эвакуируют брошенные машины. Фото

В конце января «Наш город» сообщал, что жители Тюмени бросают на улицах Lexus и другие машины премиальных марок. Эти автомобили эвакуируют. В январе из центра городу вывезли на штрафстоянку Lexus RX300. Только в Центральном округе за год обнаружили больше 300 бесхозных авто. 30 из них пришлось эвакуировать. Более того, в центре города с 6 февраля начали работать новые платные парковки, расположенные в центре города. Более 1200 машиномест в границах улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, Первомайской — Республики — Осипенко — Орджоникидзе — Советской и на участке от Максима Горького до улицы Мельникайте стали платными. Стоимость часа нахождения на паркингах составляет 30 рублей, в районе улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической — 25 рублей. Часы бесплатного пользования парковками — с 18:00 до 9:00.