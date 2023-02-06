Тюменцы жалуются на аварийный участок дороги Зарекой

Жители требуют обратить внимание на аварийный участок дороги в Тюмени

Тюменцы пишут в социальных сетях, что состояние дорожного покрытия по улице Тимофея Чаркова становится причиной ДТП. Пост на эту тему опуликовали в паблике «ЧС Тюмень».

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