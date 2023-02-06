Тюменцы жалуются на аварийный участок дороги Зарекой

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
«Прошу привлечь внимание служб отвечающих за содержание автомобильных дорог. На улицеТимофея Чаркова, район здания 6/2 — остановка „Производственные базы“, состояние дорожного покрытия создает аварийную обстановку, движение производится частично по обочине! Дорожные знаки установили еще до Нового года, но до сих пор ничего не делается. Данный участок дороги аварийный, ежегодно его „ремонтируют“ и каждый год одно и то же!» — написала горожанка.
В комментариях ее поддержали.
«Каждый год делают, но всё никак не могут сделать! Ждут, пока какой-нибудь большегруз провалится в асфальт! Примите меры!» — высказался местный житель.
Ранее «Наш город» сообщал, что погоня полицейских за водителем-бесправником закончилась автомобильной аварией, в результате которой 16-летняя тюменка повредила позвоночник.