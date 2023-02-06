Тюменцам становится плохо в новом переходе на железнодорожном вокзале

У жителей Тюмени кружится голова в новом переходе на ЖД вокзале

В паблике «ЧС Тюмень» местная жительница пожаловалась, что ее родственники, приехавшие к ней в гости из другого города, едва не потеряли сознание на ступеньках надземного пешеходного перехода на железнодорожном вокзале.

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