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Published Сегодня, 02:45

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Updated Сегодня, 02:51

Тюменцам становится плохо в новом переходе на железнодорожном вокзале

6 февраля 2023, 02:45
Фото: Лидия Волкова / ЧС Тюмень

У жителей Тюмени кружится голова в новом переходе на ЖД вокзале

В паблике «ЧС Тюмень» местная жительница пожаловалась, что ее родственники, приехавшие к ней в гости из другого города, едва не потеряли сознание на ступеньках надземного пешеходного перехода на железнодорожном вокзале.
Сюжет
Тюмень
«Когда мама с сестрой поднимались по новому переходу, им обеим стало плохо. У мамы было предобморочное состояние. Я так понимаю, это происходит из-за неправильного угла рам окон. Их сделали наклонными вместо вертикальностоящих, сэкономили, в общем, при заказе. Может произойти трагедия из-за таких горе-архитекторов», — написала тюменка.

Она предложила замазать окна белой краской, чтобы не возникало оптической иллюзии из-за неправильного угла рам.

Некоторые подписчики нашли жалобу смешной и посоветовали просто пользоваться лифтом, а некоторые поддержали автора поста.

«Не переход, а полоса препятствий, квест „найди выход/вход“ и не опоздай на поезд! Отдельная история — „удобное“ передвижение для пассажиров с детьми и с тяжёлыми сумками…» — поделилась другая местная жительница.

Среди тюменцев также нашлись люди, которым становится плохо, когда они передвигаются по ступенькам перехода.

«Там правда что-то не так, или с лестницей, или в другом дело. На лестнице правда кружится голова», — написала горожанка.

Ранее «Наш город» сообщал, что строительство надземного перехода на железнодорожном вокзале затянули на несколько лет, ведь его планировали обновить еще в 2016 году.

Завершаются работы по строительству надземного перехода на тюменском ж/д вокзале
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#Елена Чебоксарова#Пешеходный переход#Пешеходная дорожка#Железнодорожный вокзал#Тюмень#Тюменцы
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