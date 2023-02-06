Тюменцам становится плохо в новом переходе на железнодорожном вокзале

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
«Когда мама с сестрой поднимались по новому переходу, им обеим стало плохо. У мамы было предобморочное состояние. Я так понимаю, это происходит из-за неправильного угла рам окон. Их сделали наклонными вместо вертикальностоящих, сэкономили, в общем, при заказе. Может произойти трагедия из-за таких горе-архитекторов», — написала тюменка.
Она предложила замазать окна белой краской, чтобы не возникало оптической иллюзии из-за неправильного угла рам.
Некоторые подписчики нашли жалобу смешной и посоветовали просто пользоваться лифтом, а некоторые поддержали автора поста.
«Не переход, а полоса препятствий, квест „найди выход/вход“ и не опоздай на поезд! Отдельная история — „удобное“ передвижение для пассажиров с детьми и с тяжёлыми сумками…» — поделилась другая местная жительница.
Среди тюменцев также нашлись люди, которым становится плохо, когда они передвигаются по ступенькам перехода.
«Там правда что-то не так, или с лестницей, или в другом дело. На лестнице правда кружится голова», — написала горожанка.
Ранее «Наш город» сообщал, что строительство надземного перехода на железнодорожном вокзале затянули на несколько лет, ведь его планировали обновить еще в 2016 году.