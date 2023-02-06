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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Тюменский суд передал бесхозяйную недвижимость местной администрации

6 февраля 2023, 10:25
Фото: 1MI

Ишимский суд рассмотрел дело о признании права муниципальной собственности

Ишимский суд рассмотрел гражданское дело о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. По данным пресс-службу судов Тюменской области, в течение 3 месяцев никто своих прав на данный объект не заявил.
«Суд, признав, что недвижимая вещь не имеет собственника или собственник недвижимой вещи неизвестен и она принята на учет в установленном порядке, принимает решение о признании права муниципальной собственности на эту вещь», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Установлено, что собственником жилого дома является К.А.С. Заявление администрации о признании права муниципальной собственности было удовлетворено.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском экопарке «Затюменский» нашли бесхозные фигуры.

В тюменском экопарке «Затюменский» нашли бесхозные фигуры
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В тюменском экопарке «Затюменский» нашли бесхозные фигуры
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#Общество#Тюменцы#Экономика#Дороги#Жалобы#Бесхозный объект#Дела судебные#Прокуратура#Александр Мязин
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