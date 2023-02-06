Тюменский суд передал бесхозяйную недвижимость местной администрации

Ишимский суд рассмотрел дело о признании права муниципальной собственности

Ишимский суд рассмотрел гражданское дело о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. По данным пресс-службу судов Тюменской области, в течение 3 месяцев никто своих прав на данный объект не заявил.