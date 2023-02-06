Тюменский суд передал бесхозяйную недвижимость местной администрации

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
«Суд, признав, что недвижимая вещь не имеет собственника или собственник недвижимой вещи неизвестен и она принята на учет в установленном порядке, принимает решение о признании права муниципальной собственности на эту вещь», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Установлено, что собственником жилого дома является К.А.С. Заявление администрации о признании права муниципальной собственности было удовлетворено.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском экопарке «Затюменский» нашли бесхозные фигуры.