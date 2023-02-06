Тюменские власти рассказали подробности про мероприятия в честь года Учителя

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
В течение года власти организуют много мероприятий, посвященных учителям в целях закрепления их особого статуса. Последние смогут поучаствовать в различных конкурсах: например, «Звездный час», «Учитель — профессия мечты», «Спортивная элита-2023» и многих других.
Напомним, что 2023 год президент объявил годом педагога и наставника.
Ранее «Наш город» писал, что оклад тюменских учителей не превышает 30 тысяч рублей. При этом предметники получают меньше, чем учителя начальных классов.