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Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Тюменские власти рассказали подробности про мероприятия в честь года Учителя

6 февраля 2023, 17:36
Фото: 1MI

В Тюменской области в честь преподавателей построят аллеи

В муниципалитетах нашего региона будут обустроены аллеи в честь специалистов, работа которых связана с педагогической деятельностью. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

В течение года власти организуют много мероприятий, посвященных учителям в целях закрепления их особого статуса. Последние смогут поучаствовать в различных конкурсах: например, «Звездный час», «Учитель — профессия мечты», «Спортивная элита-2023» и многих других.

Напомним, что 2023 год президент объявил годом педагога и наставника.

Ранее «Наш город» писал, что оклад тюменских учителей не превышает 30 тысяч рублей. При этом предметники получают меньше, чем учителя начальных классов.

Тюменские учителя зарабатывают около 30 тысяч рублей
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#Елена Чебоксарова#Учителя#Учитель года#Педагоги#Преподаватели#Событие#Мероприятия
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