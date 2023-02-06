Тюменские власти одобрили строительство большого ледового спорткомплекса

В новом комплексе будет насколько зон. Зал с ледовым кортом займет его нижний этаж, а все остальные залы, среди которых — помещения с тренажерами и многие другие, построят на верхнем. Также в здании разместятся командные раздевалки, где можно будет принять душ после тренировок, тренерские комнаты, буфет.