Тюменские власти одобрили строительство большого ледового спорткомплекса

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Комплекс предназначен для учебно-тренировочных мероприятий. Посетители здесь смогут кататься на коньках, играть в хоккей, поводить соревнования, брать в прокат инвентарь.
В новом комплексе будет насколько зон. Зал с ледовым кортом займет его нижний этаж, а все остальные залы, среди которых — помещения с тренажерами и многие другие, построят на верхнем. Также в здании разместятся командные раздевалки, где можно будет принять душ после тренировок, тренерские комнаты, буфет.
Ранее «Наш город» писал, что хозяином собаки, которая укусила двухлетнего малыша, оказался спортсмен и тренер из Тобольска Вячеслав Черниченко.