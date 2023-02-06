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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Тюменские власти одобрили строительство большого ледового спорткомплекса

6 февраля 2023, 15:49
Фото: 1MI

В Тюменской области скоро появится двухэтажный ледовый спорткомплекс

Ледовый спортивный комплекс построят в Ишиме в районе двух улиц: Республики, 76А и Большой, 200, сообщает «РБК Тюмень».
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Ишим

Комплекс предназначен для учебно-тренировочных мероприятий. Посетители здесь смогут кататься на коньках, играть в хоккей, поводить соревнования, брать в прокат инвентарь.

В новом комплексе будет насколько зон. Зал с ледовым кортом займет его нижний этаж, а все остальные залы, среди которых — помещения с тренажерами и многие другие, построят на верхнем. Также в здании разместятся командные раздевалки, где можно будет принять душ после тренировок, тренерские комнаты, буфет.

Ранее «Наш город» писал, что хозяином собаки, которая укусила двухлетнего малыша, оказался спортсмен и тренер из Тобольска Вячеслав Черниченко.

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#Елена Чебоксарова#Спорт#Спорткомплекс#Ледовый дворец спорта#Хоккей#Катание на коньках#Ишим#Тюменская область
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