Тюменские власти готовят изменения в сфере транспорта

Posted Вчера, 17:05
Published Вчера, 17:05
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
Глава Тюмени сообщил, что руководителю Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта уже было отправлено соответствующее поручение.
Также Кухарук добавил, что на заседании не обошлось без обсуждения парковочных мест. Сотрудники «Тюменьгортранса» обязаны продолжать подробно рассказывать местным жителям о бесплатном периоде парковки, а также в течение двух недель произвести замену дорожных знаков.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с этого понедельника начали работать новые платные парковки в центре. В период с 18.00 до 9.00 отдавать деньги за стоянку не нужно.