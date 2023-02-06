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Posted Вчера, 17:05

Published Вчера, 17:05

Modified Сегодня, 01:13

Updated Сегодня, 01:13

Тюменские власти готовят изменения в сфере транспорта

6 февраля 2023, 17:05
Фото: Руслан Кухарук, страница Вконтакте

В Тюмени выделят новые полосы для автобусов

Тюменские власти приняли решение на заседании городской коллегии ввести дополнительные полосы для городского транспорта. Об этом в своих соцсетях рассказал Руслан Кухарук.
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Автобус

Глава Тюмени сообщил, что руководителю Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта уже было отправлено соответствующее поручение.

Также Кухарук добавил, что на заседании не обошлось без обсуждения парковочных мест. Сотрудники «Тюменьгортранса» обязаны продолжать подробно рассказывать местным жителям о бесплатном периоде парковки, а также в течение двух недель произвести замену дорожных знаков.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с этого понедельника начали работать новые платные парковки в центре. В период с 18.00 до 9.00 отдавать деньги за стоянку не нужно.

В Тюмени начали работать новые платные парковки
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#Елена Чебоксарова#Парковка#Платная парковка#Автобус#Автобусы#Выделенные полосы#Губернатор#Моор#Александр Моор
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