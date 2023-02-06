Тюменские электросети награждены за сокращение производственного травматизма

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Показателем эффективности принимаемых мер, а также практического применения принципов концепции нулевого травматизма «Vision Zero» стало отсутствие в компании «Россети Тюмень» несчастных случаев со смертельным исходом.
Существенное внимание, уделяемое вопросам улучшения условий и охраны труда и работе с персоналом, позволило Тюменским электрическим сетям войти в число победителей Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Компания набрала 88 баллов и заняла второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
Победителей определило Министерство труда и социальной защиты РФ, а оценку конкурсантов проводила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 17 февраля 2023 года в Москве в Доме правительства Российской Федерации.