Тюменские электросети награждены за сокращение производственного травматизма

Существенное внимание, уделяемое вопросам улучшения условий и охраны труда и работе с персоналом, позволило Тюменским электрическим сетям войти в число победителей Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Компания набрала 88 баллов и заняла второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».