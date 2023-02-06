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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Тюменские электросети награждены за сокращение производственного травматизма

6 февраля 2023, 13:16
Фото: РОССЕТИ

Тюменские электросети награждены за сокращение производственного травматизма

В 2022 году филиал «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети направил 35 миллионов рублей на снижение рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах предприятия.
Сюжет
Тюмень

Показателем эффективности принимаемых мер, а также практического применения принципов концепции нулевого травматизма «Vision Zero» стало отсутствие в компании «Россети Тюмень» несчастных случаев со смертельным исходом.

Существенное внимание, уделяемое вопросам улучшения условий и охраны труда и работе с персоналом, позволило Тюменским электрическим сетям войти в число победителей Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Компания набрала 88 баллов и заняла второе место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

Победителей определило Министерство труда и социальной защиты РФ, а оценку конкурсантов проводила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 17 февраля 2023 года в Москве в Доме правительства Российской Федерации.

#Тюмень#Общество#Россети Тюмень
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