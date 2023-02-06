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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Тюменец наткнулся на свалку шкур и останков животных

6 февраля 2023, 09:44
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени неизвестные организовали свалку останков животных

Гуляя по лесу на Велижанском тракте тюменец наткнулся на свежую свалку останков животных. Груда шкур, костей и других останков крупного рогатого скота лежит рядом с дорогой. Это не первая несанкционированная свалка в этом районе.

По словам тюменца, обнаружившего свалку, после наступления теплого времени, кости и останки начнут разлагаться и рядом находится будет невозможно. 

В прошлом году чиновники из надзорных ведомств обнаружили в Тюмени и Тюменском районе более 137 несанкционированных свалок. Там, где были установлены виновные в нарушении правил утилизации отходов, были выписаны штрафы. Но несанкционированные свалки продолжают появляться.

#Правонарушения#Общество#Происшествия#Жалобы
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