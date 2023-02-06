Тюменец наткнулся на свалку шкур и останков животных

В прошлом году чиновники из надзорных ведомств обнаружили в Тюмени и Тюменском районе более 137 несанкционированных свалок. Там, где были установлены виновные в нарушении правил утилизации отходов, были выписаны штрафы. Но несанкционированные свалки продолжают появляться.