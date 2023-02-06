Тепло родного дома отправилось к тюменским бойцам

Груз со всей области собран в логистическом хабе в Тюмени. Первая машина с

посылками уже отправилась к месту назначения, в ближайшие дни за ней уйдет вторая,

чтобы порадовать тюменских защитников к 23 февраля.

Напомним, акция «Тепло родного дома» проводится региональным отделением партии

«Единая Россия» по инициативе губернатора Александра Моора. Первый сбор посылок

был организован в декабре, к Новому году бойцы из тюменских подразделений уже

получили весточки из дома.

На втором этапе акции в пункты приема поступило в два раза больше посылок, чем на

первом. Вместе с родными гостинцы бойцам отправляли друзья, коллеги, коллективы

тюменских организаций, неравнодушные горожане. Среди них — пенсионерка Валентина

Александровна Давыдова. Она подготовила для земляков посылку с вареньем

собственного приготовления, крупами, макаронами и термобельем. Это уже второе

отправление от Валентины Александровны тюменским бойцам.