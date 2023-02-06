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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Тепло родного дома отправилось к тюменским бойцам

6 февраля 2023, 12:05
Фото: Пресс-служба Тюменской городской Думы

Тепло родного дома отправилось к тюменским бойцам

В общественных приемных депутатов городской Думы завершился второй этап сбора именных посылок для земляков-участников СВО в рамках акции «Тепло родного дома».
Сюжет
Тюмень

Груз со всей области собран в логистическом хабе в Тюмени. Первая машина с
посылками уже отправилась к месту назначения, в ближайшие дни за ней уйдет вторая,
чтобы порадовать тюменских защитников к 23 февраля.
Напомним, акция «Тепло родного дома» проводится региональным отделением партии
«Единая Россия» по инициативе губернатора Александра Моора. Первый сбор посылок
был организован в декабре, к Новому году бойцы из тюменских подразделений уже
получили весточки из дома.
На втором этапе акции в пункты приема поступило в два раза больше посылок, чем на
первом. Вместе с родными гостинцы бойцам отправляли друзья, коллеги, коллективы
тюменских организаций, неравнодушные горожане. Среди них — пенсионерка Валентина
Александровна Давыдова. Она подготовила для земляков посылку с вареньем
собственного приготовления, крупами, макаронами и термобельем. Это уже второе
отправление от Валентины Александровны тюменским бойцам.

— Очень переживаю за наших ребят! Отправляю им то, что могу, чтобы
поддержать, чтобы они знали, что мы о них думаем постоянно! , — поделилась
женщина.


В основном тюменцы отправляли землякам необходимые элементы экипировки,
нательное белье, консервы и сладости. Кроме того, в посылки вложены детские рисунки и
письма от школьников — для поддержания боевого духа.

— Мы получаем обратную связь через родных бойцов. Герои рассказывают, что
посылки от земляков позволяют им быть уверенными, что за плечами -
надежный и крепкий тыл. Это действительно так, мы всячески поддерживаем
бойцов, гордимся ими и ждем домой с Победой, — отметил председатель
Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.
#Тюмень#Общество
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