Тепло родного дома отправилось к тюменским бойцам

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Груз со всей области собран в логистическом хабе в Тюмени. Первая машина с
посылками уже отправилась к месту назначения, в ближайшие дни за ней уйдет вторая,
чтобы порадовать тюменских защитников к 23 февраля.
Напомним, акция «Тепло родного дома» проводится региональным отделением партии
«Единая Россия» по инициативе губернатора Александра Моора. Первый сбор посылок
был организован в декабре, к Новому году бойцы из тюменских подразделений уже
получили весточки из дома.
На втором этапе акции в пункты приема поступило в два раза больше посылок, чем на
первом. Вместе с родными гостинцы бойцам отправляли друзья, коллеги, коллективы
тюменских организаций, неравнодушные горожане. Среди них — пенсионерка Валентина
Александровна Давыдова. Она подготовила для земляков посылку с вареньем
собственного приготовления, крупами, макаронами и термобельем. Это уже второе
отправление от Валентины Александровны тюменским бойцам.
— Очень переживаю за наших ребят! Отправляю им то, что могу, чтобы
поддержать, чтобы они знали, что мы о них думаем постоянно! , — поделилась
женщина.
В основном тюменцы отправляли землякам необходимые элементы экипировки,
нательное белье, консервы и сладости. Кроме того, в посылки вложены детские рисунки и
письма от школьников — для поддержания боевого духа.
— Мы получаем обратную связь через родных бойцов. Герои рассказывают, что
посылки от земляков позволяют им быть уверенными, что за плечами -
надежный и крепкий тыл. Это действительно так, мы всячески поддерживаем
бойцов, гордимся ими и ждем домой с Победой, — отметил председатель
Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.