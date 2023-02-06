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Updated Сегодня, 11:52

Спасатели нашли в лесу: В Тюмени 74-летний пенсионер находится в реанимации

6 февраля 2023, 11:52
Фото: 1MI

Тюменский пенсионер, которого нашли в лесу, находится в тяжелом состоянии в ОКБ №2

Состояние найденного 4 февраля тюменского пенсионера тяжелое. Эту информацию подтвердили «Нашему городу» в депздраве Тюменской области. 74-летнего Владимира Лукьянова спасатели нашли в лесу.
«Вызов поступил 4 февраля в 21:28. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 21:45. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2. Состояние тяжелое», - сообщили в пресс-службе депздрава «Нашему городу».

Пятого февраля стало известно об успехе в поисках 74-летнего Владимира Лукьянова, жителя поселка Богандинский. Его обнаружили спасатели и госпитализировали в больницу. Прибывшие на место добровольцы оказали первую доврачебную помощь.

Пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли в лесу без сознания
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#Дороги#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода#Поиск человека#Поиск очевидцев
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