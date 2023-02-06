Сергей Бурунов и Сергей Чунаев представили аудитории проект «Время легенд»

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
А с 7 февраля аудиоверсию можно будет прослушать на сервисе «ЛитРес», - пишет newsnn.ru. Популярный артист Сергей Бурунов принял в процессе озвучивания книги непосредственное участие.
Продюсер и гендиректор Flip Animation Studio Сергей Чунаев отметил, что увлекательный сюжет, наверняка, заинтересует самые разные поколения слушателей.
Чунаев рассказал, что “Время легенд” откроет детям чудесный мир народного фольклора, а взрослые смогут погрузиться в приятную ностальгию. Сюжет увлекательного приключения напоминает слушателю о таких простых и одновременно самых важных в жизни понятиях, как любовь, дружба, преданность, способность прощать и преодолевать трудности.
Конечно, ключевая роль в передаче атмосферы аудиоверсии книги отдана актерам озвучивания. Главный персонаж – вечно странствующий архивариус лидэвик Понти – говорит голосом Сергея Бурунова, который полюбился широкой аудитории своей яркой игрой в кинофильмах.
Актер подчеркнул важность возвращения к традиции доброй советской радиосказки.
«Мне очень приятно, что меня пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу «Время легенд». И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколение. Мне бы очень хотелось, чтобы дети, послушав «Время легенд», наладили новые добрые отношения с природой и научились бережно относиться к своему дому - Земле», - отметил он.
Музыку к аудиокниге написал Райан Оттер, который сегодня является одним из самых востребованных композиторов отечественного кинематографа. Россиянам он известен по популярным сериалам: «Метод», «Топи», «Азазель», «Троцкий», «Шерлок в России» и другим. Этот широкий список теперь пополнился еще проектом «Время легенд».
Напомним: аудиокнига «Время легенд» - это часть новой одноименной вселенной, в которую входят несколько увлекательных проектов для семейной аудитории: большая книжная серия киносказок и их аудиоверсии, анимационный сериал под этим же названием, а также обучающе-развлекательная мобильная RPG-игра. В этом году также планируют запустить в широкий прокат мультсериал по мотивам книги «Время легенд».