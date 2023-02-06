Сбер увеличил объемы льготной ипотеки в Тюменской области на 61%

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Чаще всего жители региона оформляли ипотеку с господдержкой. Объём кредитования по этой программе за год вырос на 47% и составил 17,6 млрд рублей. Всего за прошлый год новое жилье по госпрограмме купили более 5 тысяч. В общем объеме ипотечных кредитов 32,5% приходится на программу с господдержкой.
«Семейную ипотеку» в 2022 году в Сбербанке оформили 2,6 тысяч семей, что на 87% больше, чем год назад. Объем выданных жилищных кредитов составил 10,2 млрд рублей, это превышает показатели 2021 года более чем в 2 раза. Доля «Семейной ипотеки» в общем объеме составила 23,5%.
ИТ-ипотеку оформили 29 тюменских специалистов на сумму 185 млн рублей.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Всего за прошлый год жители Тюменской области взяли 18 тысяч жилищных кредитов на 54 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом средний размер жилищного кредита вырос на 500 тысяч рублей, теперь он составляет 3 миллиона рублей».
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:
«В 2022 году на рынке ипотеки наблюдалась разная динамика: после некоторого снижения в конце первого полугодия в третьем квартале количество выданных кредитов восстановилось, а в четвертом даже превысило показатели первого почти в 2 раза. Пропорция кредитов на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке также менялась от квартала к кварталу. В целом объемы выданной ипотеки к концу третьего квартала вернулись к уровню 2021 года и даже превысили их. Это говорит о повышенном спросе на недвижимость — люди хотят и продолжают улучшать свои жилищные условия».