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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Сбер увеличил объемы льготной ипотеки в Тюменской области на 61%

6 февраля 2023, 10:04
Фото: СБЕР

Сбер увеличил объемы льготной ипотеки в Тюменской области на 61%

В 2022 году Сбербанк в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) выдал 38,7 млрд рублей по льготным ипотечным программам. Это на 61% больше, чем в 2021 году. Количество таких жилищных кредитов составило порядка 8 тысяч.
Сюжет
Тюмень

Чаще всего жители региона оформляли ипотеку с господдержкой. Объём кредитования по этой программе за год вырос на 47% и составил 17,6 млрд рублей. Всего за прошлый год новое жилье по госпрограмме купили более 5 тысяч. В общем объеме ипотечных кредитов 32,5% приходится на программу с господдержкой.

«Семейную ипотеку» в 2022 году в Сбербанке оформили 2,6 тысяч семей, что на 87% больше, чем год назад. Объем выданных жилищных кредитов составил 10,2 млрд рублей, это превышает показатели 2021 года более чем в 2 раза. Доля «Семейной ипотеки» в общем объеме составила 23,5%.

ИТ-ипотеку оформили 29 тюменских специалистов на сумму 185 млн рублей.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Всего за прошлый год жители Тюменской области взяли 18 тысяч жилищных кредитов на 54 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом средний размер жилищного кредита вырос на 500 тысяч рублей, теперь он составляет 3 миллиона рублей».

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«В 2022 году на рынке ипотеки наблюдалась разная динамика: после некоторого снижения в конце первого полугодия в третьем квартале количество выданных кредитов восстановилось, а в четвертом даже превысило показатели первого почти в 2 раза. Пропорция кредитов на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке также менялась от квартала к кварталу. В целом объемы выданной ипотеки к концу третьего квартала вернулись к уровню 2021 года и даже превысили их. Это говорит о повышенном спросе на недвижимость — люди хотят и продолжают улучшать свои жилищные условия».
#Максим Карпиков#Сбер#Общество#Деньги#Тюмень
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