Сбер увеличил объемы льготной ипотеки в Тюменской области на 61%

Чаще всего жители региона оформляли ипотеку с господдержкой. Объём кредитования по этой программе за год вырос на 47% и составил 17,6 млрд рублей. Всего за прошлый год новое жилье по госпрограмме купили более 5 тысяч. В общем объеме ипотечных кредитов 32,5% приходится на программу с господдержкой.