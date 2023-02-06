Самолет авиакомпании UTair экстренно сел в Тюмени, пассажиру стало плохо

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
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Updated Сегодня, 10:14
«ЮТэйр. Больной пассажир. 05.02.2023 13.14 (мск) зона ответственности Екатеринбургского РегЦ. КВС доложил о больном пассажире и решении следовать на аэродром Тюмень (Рощино). Объявил сигнал срочности», — сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Лайнер Боинг 738/M, RA-73088, следовал рейсом UTA482 Минеральные воды – Сургут.
В начале февраля «Наш город» сообщал, что самолет, вылетевший из Тюмени в Красноярск, пришлось брать на буксир по техническим причинам.