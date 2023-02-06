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Самолет авиакомпании UTair экстренно сел в Тюмени, пассажиру стало плохо

6 февраля 2023, 10:14
Фото: 1MI

Пассажиру стало плохо: Самолет авиакомпании UTair экстренно сел в Рощино

По данным тг-канала Aviaincident, 5 февраля лайнер авиакомпании UTair совершил экстренное приземление в Рощино. Одному из пассажиров стало плохо, командир самолёта объявил сигнал срочности.
«ЮТэйр. Больной пассажир. 05.02.2023 13.14 (мск) зона ответственности Екатеринбургского РегЦ. КВС доложил о больном пассажире и решении следовать на аэродром Тюмень (Рощино). Объявил сигнал срочности», — сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Лайнер Боинг 738/M, RA-73088, следовал рейсом UTA482 Минеральные воды – Сургут.

В начале февраля «Наш город» сообщал, что самолет, вылетевший из Тюмени в Красноярск, пришлось брать на буксир по техническим причинам.

Самолет, вылетевший из Рощино в Красноярск, пришлось брать на буксир
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Аэропорт#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Деньги
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