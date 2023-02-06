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Published Сегодня, 17:42

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Updated Сегодня, 17:42

Платные парковки в Тюмени, пассажир разбившегося Porsche отказался от госпитализации

6 февраля 2023, 17:42
Фото: 1MI

Пассажир разбившегося Porsche отказался от госпитализации, платные парковки в Тюмени

С 6 февраля более 1200 машиномест в границах улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической, Первомайской — Республики — Осипенко — Орджоникидзе — Советской и на участке от Максима Горького до улицы Мельникайте стали платными.

В Тюмени с 6 февраля 2023 года более тысячи парковочных мест стали платными.

Час паркинга стоит 30 рублей. С 18:00 по 09:00 парковками можно пользоваться бесплатно. В районе улиц Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической стоянка стоит 25 рублей в час.

По словам Руслана Кухарука, новые парковки в течение двух недель будут работать в тестовом режиме. С 6 по 10 февраля жителей Тюмени не будут штрафовать за неоплаченную парковку.

Пассажиры разбившегося Porsche отказались от госпитализации.

Стали известны подробности о состоянии здоровья пассажиров Porsche, попавших в смертельное ДТП. Всё произошло на 32-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда. Здесь погибли девушка. Двоих мужчин после осмотра и оказания помощи доставили в приемное отделение ОКБ № 2.

«Один пациент направлен на амбулаторное лечение. Второй отказался от лечения в стационаре. Состояние оценивается как удовлетворительное», - сообщили в депздраве.

В Тюменской области популярный продукт подорожал на 30 %.

В Тарманах местные магазины продают огурцы за 285 – 540 руб/кг. Тюменцев подобные цены очень удивляют, прошлой зимой их можно было взять за 180 рублей. Летом цена огурцов достигает порядка 60 рублей за килограмм. Между тем, сейчас цена мандаринов составляет 250 – 270 рублей. В торговых сетях около центра Тюмени, эти фрукты продаются по 70 – 90 рублей.

На окраине Тюмени цены на огурцы взлетели до 540 рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Деньги#Водители#Жалобы#Безопасность на дорогах#Погода
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