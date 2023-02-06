Платные парковки в Тюмени, пассажир разбившегося Porsche отказался от госпитализации

В Тарманах местные магазины продают огурцы за 285 – 540 руб/кг. Тюменцев подобные цены очень удивляют, прошлой зимой их можно было взять за 180 рублей. Летом цена огурцов достигает порядка 60 рублей за килограмм. Между тем, сейчас цена мандаринов составляет 250 – 270 рублей. В торговых сетях около центра Тюмени, эти фрукты продаются по 70 – 90 рублей.