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Пассажиры разбившегося Porsche отказались от госпитализации

6 февраля 2023, 05:36
Фото: 1MI

Пассажиры Porsche, разбившегося на трассе под Тюменью, отказались от госпитализации

Тюменские медики рассказали подробности о состоянии здоровья пассажиров Porsche, попавших накануне в дорожно-транспортное происшествие на 32-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда.
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Тюмень

На станцию скорой помощи вызов поступил в 12:50. На место происшествия бригада врачей прибыла в 13:13. Медики констатировали смерть девушки. Двоих мужчин после осмотра и оказания помощи доставили в приемное отделение ОКБ № 2.

«Один пациент направлен на амбулаторное лечение. Второй отказался от лечения в стационаре. Состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили «Нашему Городу» в департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Porsche Panamera не справился с управлением и слетел с проезжей части дороги. В результате аварии погибла 24-летняя девушка, двое мужчины получили травмы.

В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Врач#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область
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