Пассажиры разбившегося Porsche отказались от госпитализации

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
На станцию скорой помощи вызов поступил в 12:50. На место происшествия бригада врачей прибыла в 13:13. Медики констатировали смерть девушки. Двоих мужчин после осмотра и оказания помощи доставили в приемное отделение ОКБ № 2.
«Один пациент направлен на амбулаторное лечение. Второй отказался от лечения в стационаре. Состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили «Нашему Городу» в департамента здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Porsche Panamera не справился с управлением и слетел с проезжей части дороги. В результате аварии погибла 24-летняя девушка, двое мужчины получили травмы.