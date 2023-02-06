Пассажиры разбившегося Porsche отказались от госпитализации

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Porsche Panamera не справился с управлением и слетел с проезжей части дороги. В результате аварии погибла 24-летняя девушка, двое мужчины получили травмы.