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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

На стажировку к экспертам Тюмени приедут специалисты из Донбасса и Луганска

6 февраля 2023, 14:40
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Специалисты по защите прав детей из ЛНР и ДНР пройдут стажировку в Тюменской области

Тюменская область стала участником проекта «Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой», который реализуется совместными усилиями общественной организации «Наши дети» и ОНФ, сообщают в инфоцентре регионального правительства.
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Донбасс

По результатам конкурса на предоставление грантов Президента инициатива одержала победу. Теперь специалисты из ДНР и ЛНР отправятся стажироваться в наш регион.

Известно, что составе делегации будут пятнадцать представителей образовательных организаций, городских администраций, центров соцподдержки и других учреждений Донбасса и Луганска.

В период 15—17 февраля 2023 года обучением специалистов займутся профильные эксперты. Стажеры смогут посетить учреждения соцобслуживания.

Ранее «Наш город» сообщал, что гражданам ЛНР и ДНР будут предоставлять бесплатные медицинские услуги.

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#Елена Чебоксарова#Донбасс#Луганская народная республика#Тюмень#Тюменская область#Стажировка#Обучение#Учеба
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