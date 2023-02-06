На стажировку к экспертам Тюмени приедут специалисты из Донбасса и Луганска

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
По результатам конкурса на предоставление грантов Президента инициатива одержала победу. Теперь специалисты из ДНР и ЛНР отправятся стажироваться в наш регион.
Известно, что составе делегации будут пятнадцать представителей образовательных организаций, городских администраций, центров соцподдержки и других учреждений Донбасса и Луганска.
В период 15—17 февраля 2023 года обучением специалистов займутся профильные эксперты. Стажеры смогут посетить учреждения соцобслуживания.
Ранее «Наш город» сообщал, что гражданам ЛНР и ДНР будут предоставлять бесплатные медицинские услуги.