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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 05:20

На подготовку к пожароопасному сезону в Тюменской области потратят миллионы рублей

6 февраля 2023, 05:18
Фото: 1MI

В Тюменской области на подготовку к пожароопасному сезону потратят миллионы рублей

15 миллионов рублей потратят из бюджета Тюменской области в этом году на привлечение авиационной техники в пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал губернатора региона Александр Моор.
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Тюмень
«Опыт показал, что вертолёты незаменимы для тушения возгораний, особенно на труднодоступных территориях», — сообщил Моор в своем тг-канале.

Также для борьбы с лесными пожарами, в частности на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения, из бюджета региона выделят порядка 31 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены в Голышмановский городской округ, Ялуторовский, Нижнетавдинский, Ярковский, Уватский и Вагайский районы.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область в 2023 году для борьбы с лесными пожарами выделила более 40 миллионов рублей на аренду вертолетов. Закупка была объявлена в когнце декабря 2022 года. Победителем аукциона стало акционерное общество «Utair — вертолетные услуги».

Тюменские власти арендуют вертолеты на 42 млн рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Пожары#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область#Александр Моор#Правила пожарной безопасности
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