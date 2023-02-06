На подготовку к пожароопасному сезону в Тюменской области потратят миллионы рублей

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область в 2023 году для борьбы с лесными пожарами выделила более 40 миллионов рублей на аренду вертолетов. Закупка была объявлена в когнце декабря 2022 года. Победителем аукциона стало акционерное общество «Utair — вертолетные услуги».