На подготовку к пожароопасному сезону в Тюменской области потратят миллионы рублей

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:20
«Опыт показал, что вертолёты незаменимы для тушения возгораний, особенно на труднодоступных территориях», — сообщил Моор в своем тг-канале.
Также для борьбы с лесными пожарами, в частности на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения, из бюджета региона выделят порядка 31 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены в Голышмановский городской округ, Ялуторовский, Нижнетавдинский, Ярковский, Уватский и Вагайский районы.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область в 2023 году для борьбы с лесными пожарами выделила более 40 миллионов рублей на аренду вертолетов. Закупка была объявлена в когнце декабря 2022 года. Победителем аукциона стало акционерное общество «Utair — вертолетные услуги».