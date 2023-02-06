На фотосессию для тюменских оленей потратят миллионы рублей

Беспилотники будут работать зимой 2023 года на Верхне-Демьянском участке недр. Итоги работы будут подведены 30 июля. IK-съемка должна проводиться тепловизором с разрешением матрицы не менее 640х480 пикселей с геопривязкой каждого кадра. Остальные снимки должны быть максимально чёткими.