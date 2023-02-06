На фотосессию для тюменских оленей потратят миллионы рублей

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«Выполнение аэрофотосъемочных работ с применением беспилотного авиационного комплекса», - сообщается на сайте Госзакупки (лот № 32312092512).
Беспилотники будут работать зимой 2023 года на Верхне-Демьянском участке недр. Итоги работы будут подведены 30 июля. IK-съемка должна проводиться тепловизором с разрешением матрицы не менее 640х480 пикселей с геопривязкой каждого кадра. Остальные снимки должны быть максимально чёткими.