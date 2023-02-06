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На фотосессию для тюменских оленей потратят миллионы рублей

6 февраля 2023, 14:00
Фото: 1MI

Ученые Тюменской области потратят на фотосессию для оленей миллионы рублей

В Тюменской области на аэрофотосъемку северных оленей потратят 2 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупки. Заявки от подрядчиков принимаются до 16 февраля. Закупку № 32312092512 объявила Тобольская комплексная научная станция уральского отделения РАН.
«Выполнение аэрофотосъемочных работ с применением беспилотного авиационного комплекса», - сообщается на сайте Госзакупки (лот № 32312092512).

Беспилотники будут работать зимой 2023 года на Верхне-Демьянском участке недр. Итоги работы будут подведены 30 июля. IK-съемка должна проводиться тепловизором с разрешением матрицы не менее 640х480 пикселей с геопривязкой каждого кадра. Остальные снимки должны быть максимально чёткими.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика#Закупки#Погода#Работа#Дороги
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