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На Донбассе погиб 26-летний житель Ишимского района

6 февраля 2023, 06:56
Фото: 1MI

На Донбассе погиб житель Ишимского района, боец ЧВК «Вагнер»

В Тюменской области накануне простились с 26-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Павлом Белоусовым, погибшим на Донбассе в ходе специальной военной операции. Военный получил смертельное ранение во время боев под Артемовском.
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Тюмень

Накануне в селе Красуль Ишимского района прошли похороны бойца, сообщили «Нашему Городу» в администрации муниципалитета.

Известно, что Павел Белоусов родился в поселке Октябрьский Ишимского района. Там же окончил Карасульскую среднюю общеобразовательную школу.

«Павел Сергеевич любил свою малую Родину. Он отдал свою жизнь, защищая Россию, участвуя в борьбе за справедливость и безопасность», — отметили в администрации Ишимского района.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе состоялись похороны двух бойцов ЧВК «Вагнер» 24-летнего Антона Кондакова и 26-летнего Александра Швецова. Оба военных погибли под Артемовском в ходе выполнения боевого задания.

В Тюменской области похоронили погибшего на Украине 26-летнего бойца ЧВК «Вагнер»
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#Валентина Бурнашева#Военные#Военные травмы#Военные действия#Военнослужащие#Общество#Новости тюмени#Похороны#Тюмень#Тюменская область
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