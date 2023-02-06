На Донбассе погиб 26-летний житель Ишимского района

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе состоялись похороны двух бойцов ЧВК «Вагнер» 24-летнего Антона Кондакова и 26-летнего Александра Швецова. Оба военных погибли под Артемовском в ходе выполнения боевого задания.