На Донбассе погиб 26-летний житель Ишимского района

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Накануне в селе Красуль Ишимского района прошли похороны бойца, сообщили «Нашему Городу» в администрации муниципалитета.
Известно, что Павел Белоусов родился в поселке Октябрьский Ишимского района. Там же окончил Карасульскую среднюю общеобразовательную школу.
«Павел Сергеевич любил свою малую Родину. Он отдал свою жизнь, защищая Россию, участвуя в борьбе за справедливость и безопасность», — отметили в администрации Ишимского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на этой неделе состоялись похороны двух бойцов ЧВК «Вагнер» 24-летнего Антона Кондакова и 26-летнего Александра Швецова. Оба военных погибли под Артемовском в ходе выполнения боевого задания.