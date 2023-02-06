nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:49

Published Сегодня, 18:49

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Капитан «Барселоны» Бускетс может пропустить игру с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 18:49
Футболист выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы.

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс может пропустить игры 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на соцсети каталонского клуба.

На 8-й минуте матча чемпионата Испании с «Севильей» Бускетс столкнулся с нападающим соперников Юссефом Эн-Несири и не смог продолжить игру. У Бускетса диагностировано растяжение боковой коллатеральной связки левой лодыжки.

О сроках восстановления 34-летнего футболиста не сообщается, но отмечается, что Бускетс может пропустить матчи 1/16 Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», которые состоятся 16 и 23 февраля.

Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
Вчера, 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
Вчера, 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
Вчера, 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
Вчера, 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
Вчера, 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
Вчера, 08:20