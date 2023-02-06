Капитан «Барселоны» Бускетс может пропустить игру с «Манчестер Юнайтед»

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс может пропустить игры 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на соцсети каталонского клуба.
На 8-й минуте матча чемпионата Испании с «Севильей» Бускетс столкнулся с нападающим соперников Юссефом Эн-Несири и не смог продолжить игру. У Бускетса диагностировано растяжение боковой коллатеральной связки левой лодыжки.
О сроках восстановления 34-летнего футболиста не сообщается, но отмечается, что Бускетс может пропустить матчи 1/16 Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», которые состоятся 16 и 23 февраля.