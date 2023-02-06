Качество воздуха в Тюмени пока ненамного улучшилось

Напомним, вчера тюменцы пожаловались на запах гари в Заречном микрорайоне. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень». Местные жители ответили, что дымом пахнет также в районе КПД, в микрорайоне «Тюменская слобода», на Войновке и в 30 км от Тюмени. В комментариях тюменцы предположили, что в городе просто «печки топят».