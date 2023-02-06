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Posted Сегодня, 01:24

Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 01:29

Updated Сегодня, 01:29

Качество воздуха в Тюмени пока ненамного улучшилось

6 февраля 2023, 01:24
Фото: 1MI

К утру качество воздуха в Тюмени стало лучше

По данным сервиса IQAir, качество воздуха в Тюмени сейчас нормальное, но концентрация вредных веществ в 1,2 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения.
Сюжет
Тюмень

Напомним, вчера тюменцы пожаловались на запах гари в Заречном микрорайоне. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень». Местные жители ответили, что дымом пахнет также в районе КПД, в микрорайоне «Тюменская слобода», на Войновке и в 30 км от Тюмени. В комментариях тюменцы предположили, что в городе просто «печки топят».

Вчера концентрация вредных веществ была превышена в 1,6 раз.

Ранее «Наш город» писал, что причиной пожаров в Тюмени часто становится одна непотушенная сигарета.

Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
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#Елена Чебоксарова#Дым#Неприятный запах#Тюмень#Жалоба#Возгорание#Общество#Тюменцы
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