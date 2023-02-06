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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Громкий звук от рекламы мешает жить тюменцам на улице Холодильной

6 февраля 2023, 12:39
Фото: тг-канал Тюмень №1

Жителям Тюмени мешает громкая реклама на улице Холодильной

Жители Тюмени жалуются на звуковую рекламу продавцов постельного белья. На улице Холодильной, 118, они установили динамики и мешают местным жителям. Громкий звук приходится слушать до 20:00, сообщают подписчики тг-канала «Тюмень №1».
«Приходили напрямую к «торгашам» разбираться — им все равно. Звонили 112 — абсолютно никаких действий. И до 20 часов вечера каждый день мы слушали этот ужас», — рассказала подписчица телеграм-канала «Тюмень №1».

Похожая ситуация наблюдалась в городе и по адресу проезд Заречный, 33. Теперь торговцы постельного белья переехали. 

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы против борьбы с уличной торговлей. Из 550 опрошенных только 24% считают, что с этим нужно что-то делать.

«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Экономика#Деньги#Работа#Дороги
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