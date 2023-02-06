Громкий звук от рекламы мешает жить тюменцам на улице Холодильной

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
«Приходили напрямую к «торгашам» разбираться — им все равно. Звонили 112 — абсолютно никаких действий. И до 20 часов вечера каждый день мы слушали этот ужас», — рассказала подписчица телеграм-канала «Тюмень №1».
Похожая ситуация наблюдалась в городе и по адресу проезд Заречный, 33. Теперь торговцы постельного белья переехали.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы против борьбы с уличной торговлей. Из 550 опрошенных только 24% считают, что с этим нужно что-то делать.