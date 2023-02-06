Эксперт Кирилл Андрюшин о мифах вокруг мусоросортировочных комплексов и протестах

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В ходе реализации национального проекта «Экология» проектируются и строятся новые мощности по сортировке, переработке и захоронению твердых коммунальных отходов. Очень часто самая первая информация о местах размещения таких объектов вызывает бурю негодования местных жителей, которые ищут способ не допустить подобной стройки, выходя в пикеты, записывая видеообращения, направляя в различные органы коллективные письма.
Основные возражения практически всегда однотипны, они связаны с близостью жилой застройки и санитарно-защитной зоной новых объектов. Насколько эти опасения обоснованы, и что обычно стоит за таким протестом рассказал директор департамента строительства объектов обращения с ТКО АО «Интертехэлектро» Кирилл Андрюшин. Разбираем основные кейсы.
Корр.: По существующей классификации полигоны ТКО относятся ко второму классу вредных объектов, а мусоросортировочные комплексы и заводы, как более опасные и вредные — к первому. Соответствует ли эта градация реальной вредности и опасности объектов для окружающей среды и населения? Почему МСЗ вреднее и опаснее мусорной свалки?
Андрюшин: Классы вредности или опасности объектов установлены приказом главного санитарного врача России в СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03 (п 12 Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг). Согласно этой классификации:
12.1. К классу I относятся в том числе: (12.1.2.) Объекты по утилизации, обезвреживанию, обработке отходов от 40 тысяч т/год, в том числе участки по обращению с медицинскими отходами классов Б и В, оборудованные установкой для обезвреживания отходов методом сжигания, пиролиза.
12.2. К классу II относятся в том числе: (12.2.3) Объекты размещения твердых коммунальных отходов.
Размышления о том, являются ли МСЗ вреднее и опаснее полигонов в любом случае будут субъективны и дискуссионны. Таким образом, можно говорить только о том, что санитарная классификация промышленных объектов не является всеобъемлющей и специфичной, в том числе она не выделяет специализированных объектов по сортировке (обработке) ТКО, в связи с чем, их приходится идентифицировать как объекты по обработке отходов (в т. ч. с учетом производительности, где критерием выступает значение в 40 тыс. тонн/год), в одном пункте классификации вместе с объектами по обезвреживанию и утилизации широкого спектра отходов (в том числе III класса опасности). При этом специфика объектов размещения именно ТКО отражена в соответствующем пункте санитарной классификации.
Корр.: Какие общие условия по санитарно-защитным зонам для таких объектов сейчас существуют (рекомендуемые расстояния) и может ли быть санитарная зона меньше этих нормативов?
Андрюшин: СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03 и санитарной классификацией промышленных объектов устанавливаются только ориентировочные размеры санитарно-защитных зон.
Важно, что критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является превышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха для населенных мест, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух.
В случае, если на основании выполненных расчетов прогнозируемого негативного воздействия и оценки риска здоровью населения будут установлены меньшие размеры СЗЗ, то они могут быть приняты в качестве обосновывающих величин. Таким образом, СЗЗ может быть меньше ориентировочных размеров СЗЗ, установленных СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03.
Корр.: Можете ли привести яркие примеры размещения новых полигонов ТКО и МСЗ, когда СЗЗ существенно меньше рекомендованных расстояний?
Андрюшин: В настоящее время в открытом доступе в сети интернет есть Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию (в том числе на проекты СЗЗ), ссылка: Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию (crc.ru)
Пример из этого реестра: Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (расчетной) для проектируемого объекта ООО «Республиканский экологический оператор»: Полигон захоронения непригодных для переработки ТКО производительностью 120 000 тонн ТКО в год и мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тысяч тонн. По данным реестра он расположен по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, Хучнинское шоссе, 1 (ЗУ 05:07:000 085:232 и ЗУ 05:07:000 085:231).
Размер рекомендуемой к установлению санитарно-защитной зоны для этого объекта составляет по разным направлениям от 100 до 260 метров. Наверное, это один из ярких примеров, когда рекомендуемые 500–1000 метров на практике существенно корректируются и уменьшаются до реальных значений.
Мы можем говорить, что санитарно-защитная зона подобных объектов может быть установлена от 100 метров. И такие примеры есть.
Корр.: Кто и как определяет размер санитарно-защитной зоны для конкретного объекта?
Андрюшин: Размер СЗЗ определяет разработчик проекта СЗЗ. Он производит прогнозные расчеты негативного воздействия объекта с учетом фонового загрязнения атмосферы, фоновых уровней физического воздействия. На следующем этапе проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза этого проекта (его проводят Центры гигиены и эпидемиологии). После этого возможна выдача санитарно-эпидемиологического заключения Теруправлением Роспотребнадзора. Финальный этапом определения СЗЗ является решение центрального аппарата Роспотребнадзора, которое мы видим в том реестре о котором я уже рассказал.
Окончательно СЗЗ может быть установлена только после пуска объекта в эксплуатацию (если это новый / проектируемый объект), когда выполнен комплекс натурных исследований (негативного воздействия на границе СЗЗ), предусмотренных проектом СЗЗ.
Корр.: Какие негативные факторы от деятельности объекта учитываются при экологической экспертизе их проектов (в том числе, указать водные объекты, отдельный акцент на грунтовые воды, болотистую местность и водоёмы)?
Андрюшин: При проведении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) комплексно рассматриваются все факторы негативного воздействия объектов, здесь сложно выделить наиболее значительные виды воздействия, т.к. ГЭЭ привлекает сторонних квалифицированных специалистов по каждому из основных направлений воздействия (атмосферный воздух и физические виды воздействия, водные ресурсы и подземные воды, почвы и недра, растительный и животный мир, отходы, аварийные ситуации, производственный экологический контроль и мониторинг), и финальная оценка состояния проекта по результатам экспертизы зависит, во многом от квалификации отдельного эксперта и его отношения к реализации проекта).
Все эти вопросы, а также по оценке воздействия на водные объекты, грунтовые воды, болотистую местность и водоёмы, актуальны при проектировании объектов размещения отходов, они требуют значительных исследований при определении (обосновании) правильного места размещения объекта. Выбор места часто затягивается.
Основными негативными факторами воздействия полигонов ТКО являются образование загрязненного фильтрата и его возможная миграция в окружающую среду, а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в том числе связанные с образованием биогаза при размещении ТКО). Любой проект объекта размещения ТКО сопровождается разработкой мероприятий по гидроизоляции (противофильтрационной защите) участка захоронения отходов, по производственному экологическому контролю и мониторингу.
Корр.: Из опыта: с чем обычно связаны переживания населения при информации о размещении подобных объектов вблизи тех или иных населенных пунктов? Какие из этих сомнений бывают обоснованы, какие нет? На что людям стоит обращать внимание в случае, если подобные объекты планируют построить недалеко от их населенного пункта?
Андрюшин: Из практики, существенные переживания населения связаны с возможным загрязнением атмосферного воздуха (прежде всего пожарами со свалок и выбросами биогаза) и подземных (источники питьевой воды - скважины) и поверхностных вод (рекреация, рыбалка).
Я уже говорил, что после начала работы объекта собственник обязан особое внимание обращать на грамотную его эксплуатацию и выполнять все требования согласно разработанной проектной документации и действующей нормативной базе. Для того, чтобы не допустить влияние негативных факторов на жилую застройку, соседствующие производства разрабатывается и устанавливается санитарно-защитная зона.
Корр.: Какие новеллы в нормативах могут появиться, и что может измениться в части санитарно-защитных зон?
Андрюшин: Тренд изменения санитарного законодательства в 2022 году показал общую направленность к снижению санитарных требований по установлению СЗЗ. Скорее всего это связано с регуляторной гильотиной, а также необходимостью гармонизации природоохранного и санитарного законодательства. Например, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 N 7 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74» утверждена актуализированная санитарная классификация, приведенная в главе VII СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В новой редакции предусмотрено сокращение количества объектов, для которых потребуется разработка санитарно-защитных зон (30 объектов), изменение (снижение) класса опасности и соответствующих размеров ориентировочных санитарно-защитных зон почти для 40 видов объектов, а также уточнение наименований порядка 45 видов объектов. Я не буду вдаваться в подробности этого документа, но даже количество изменений уже говорит о многом.
Думаю, что актуализация санитарной классификации будет способствовать упрощению процедуры, сокращению времени и затрат хозяйствующих субъектов при проведении работ по установлению, изменению или прекращению существования санитарно-защитных зон. Изменения затрагивают вопросы определения размеров санитарно-защитных зон, что благоприятно скажется на градостроительной деятельности и возможностях развития территорий.
Корр.: Готовы ли новые построенные объекты принимать не только ТКО, но и строительный мусор, медицинские и биоотходы? При каких условиях? Требуется ли для этого изменение технических условий эксплуатации объектов и изменение СЗЗ?
Андрюшин: Новые построенные объекты (полигоны ТКО) должны соответствовать действующим требованиям, в том числе СП 320.1 325 800.2017 (Свод правил. Полигоны твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация).
В соответствии с этими правилами на полигонах ТКО запрещается захоронение отходов I–II классов опасности, жидких, пастообразных, взрывоопасных и самовоспламеняющихся отходов, отходов, обладающих радиоактивными свойствами. Отходы III–IV классов опасности принимаются на полигон ТКО для захоронения в ограниченном количестве (не более 30% массы ТКО). Отходы производства, допускаемые для совместного складирования с ТКО должны отвечать следующим требованиям: иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися. На полигонах ТКО захоронение биологических отходов, трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов и подобным им отходов не допускается.
Таким образом, размещение на полигонах ТКО строительного мусора, отвечающего указанным требованиям, медицинских отходов классов А и Б (соответствующих по составу ТКО, в том числе после их обеззараживания в лечебных учреждениях), не запрещена нормативными требованиями.
В любом случае, согласно п. 4.3 Свода правил при проектировании полигона должны быть определены виды / наименования и количество принимаемых отходов. Проектные решения по видам и наименованиям принимаемых на объект отходов находят свое отражение в заключениях ГЭЭ, ГГЭ, согласно которым, в последующем, эксплуатирующая организация получает лицензию в части размещения отходов. Согласно логике законодательства, если какие-то виды отходов небыли учтены в проектной документации и не нашли свое отражение в заключении экспертиз, внести их захоронение в лицензию на размещение отходов будет затруднительно.
Практика показывает, что все виды разрешенных для размещения на полигонах ТКО отходов, можно внести в лицензию, в том числе после согласования нового перечня размещаемых отходов с территориальными управлениями Роспотребнадзора. При этом нужно учитывать, что при внесении актуализированной редакции характеристики объекта в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), Росприроднадзор может проверить соответствие нового перечня отходов заключению ГЭЭ и не согласовать эти изменения (отказать во внесении в ГРОРО новых сведений об объекте).
Справка
Группа компаний «Интертехэлектро» осуществляет реализацию комплексных инвестиционных проектов в энергетике на базе EPC/EPCM-контрактов, занимается строительством генерирующих и электросетевых объектов, а также объектов по переработке твердых коммунальных отходов. В портфолио компании завершённые и строящиеся объекты:
2018 год — мусоросортировочный завод в Тюмени,
2020 год — мусоросортировочные заводы в Тобольске и Ишиме (Тюменская область),
2023 год (завершение строительства) — мусоросортировочные комплексы в Краснотурьинске и Нижнем Тагиле (Свердловская область).