Эксперт Кирилл Андрюшин о мифах вокруг мусоросортировочных комплексов и протестах

Размышления о том, являются ли МСЗ вреднее и опаснее полигонов в любом случае будут субъективны и дискуссионны. Таким образом, можно говорить только о том, что санитарная классификация промышленных объектов не является всеобъемлющей и специфичной, в том числе она не выделяет специализированных объектов по сортировке (обработке) ТКО, в связи с чем, их приходится идентифицировать как объекты по обработке отходов (в т. ч. с учетом производительности, где критерием выступает значение в 40 тыс. тонн/год), в одном пункте классификации вместе с объектами по обезвреживанию и утилизации широкого спектра отходов (в том числе III класса опасности). При этом специфика объектов размещения именно ТКО отражена в соответствующем пункте санитарной классификации.