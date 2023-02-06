Для наладки теплосетей в Тобольске специалисты СУЭНКО обследуют 370 км труб

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Увы, в новых многоквартирных домах не всегда налажен механизм регулировки теплоэнергии: в результате у жителей нагорной части ее может быть с избытком, а у жителей отдаленных районов – напротив, недостаточно. Чтобы теплоэнергия равномерно поступала в дома всех тоболяков и появление новостроек не влияло на этот процесс, специалисты СУЭНКО проведут масштабную по наладке и регулировке теплосетей нагорной части города.
Для проведения наладки специалистам компании предстоит внимательно обследовать буквально каждый сантиметр труб, а это ни много ни мало 370 (!) км (в однотрубном исчислении). Необходимо выявлять возможные заужения на сетях, составлять рабочие схемы, производить съемку технологических параметров.
Для трудоемкой деятельности требуется участие большого количества специалистов, и СУЭНКО уже выбрала подрядчика, который имеет успешный опыт проведения таких мероприятий. Им стало ООО «ТеплоТехСервис» во главе с директором Андреем Шабуровым, который лично проследит за ходом всех работ. Специалисты организации примут участие в каждом этапе наладочных мероприятий и по окончанию предложат варианты проведения процедур по регулировке теплосетей. Представители СУЭНКО и «ТеплоТехСервиса» обменяются взаимно полезным опытом, который поможет компаниям в дальнейшей деятельности.
Работы уже начались: специалисты приступили к обследованию труб. Далее, после составления схем и съемки техпараметров, они перейдут ко второму этапу – сбору отсутствующей информации (если выявится факт отсутствия) по многоквартирным домам. После предстоит закупка необходимых для проведения работ материалов и по окончании – собственно процесс регулировки.
Благодаря масштабной работе подключение новых многоквартирных домов уже не повлияет на работу теплосетевого комплекса. Устранение возможных неполадок на каждом участке теплосетей и увеличение давления на тепловых вводах приведут к тому, что теплоэнергия будет равномерно и в достаточном количестве поступать в жилье каждого горожанина.