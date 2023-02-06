Для наладки теплосетей в Тобольске специалисты СУЭНКО обследуют 370 км труб

Увы, в новых многоквартирных домах не всегда налажен механизм регулировки теплоэнергии: в результате у жителей нагорной части ее может быть с избытком, а у жителей отдаленных районов – напротив, недостаточно. Чтобы теплоэнергия равномерно поступала в дома всех тоболяков и появление новостроек не влияло на этот процесс, специалисты СУЭНКО проведут масштабную по наладке и регулировке теплосетей нагорной части города.