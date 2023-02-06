Директор сети ресторанов «МаксиМ» и другие лица вошли в тюменскую общественную палату

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Среди новых лиц в составе оказались советник губернатора Ольга Езикеева, Тобольский и Тюменский митрополит Алексей Капалин, руководитель сети ресторанов «МаксиМ» Лариса Невидайло, ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат, родоначальник акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов и другие.
Общественная палата Тюменской области — орган местного самоуправления, который обеспечивает взаимодействие населения нашего региона и органов власти. В настоящее время в нее входит свыше 100 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что кандидатами в Общественную палату были 66 граждан, среди которых должны были отобрать 34 человека. В состав хотели попасть чиновники, пенсионеры, предприниматели, председатели фондов, почетные граждане.