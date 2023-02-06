nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Директор сети ресторанов «МаксиМ» и другие лица вошли в тюменскую общественную палату

6 февраля 2023, 15:20
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области подписал постановление о составе общественной палаты

В новый состав общественной платы, утвержденный Александром Моором, вошли 34 человека. Постановление со списком их фамилий размещено на официальном сайте правовой информации.

Среди новых лиц в составе оказались советник губернатора Ольга Езикеева, Тобольский и Тюменский митрополит Алексей Капалин, руководитель сети ресторанов «МаксиМ» Лариса Невидайло, ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат, родоначальник акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов и другие.

Общественная палата Тюменской области — орган местного самоуправления, который обеспечивает взаимодействие населения нашего региона и органов власти. В настоящее время в нее входит свыше 100 человек.

Ранее «Наш город» сообщал, что кандидатами в Общественную палату были 66 граждан, среди которых должны были отобрать 34 человека. В состав хотели попасть чиновники, пенсионеры, предприниматели, председатели фондов, почетные граждане.

Стал известен список из 66 кандидатов в Общественную палату Тюменской области
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Общественная палата#Местное самоуправление#Органы местного самоуправления#Социальная политика#Молодежная политика
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
Вчера, 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
Вчера, 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
Вчера, 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
Вчера, 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
Вчера, 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
Вчера, 08:20