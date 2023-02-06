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32-летнего тюменца, обвиняемого в изнасиловании школьницы, оставили в СИЗО до марта

6 февраля 2023, 06:37
Фото: 1MI

Тюменца, обвиняемого в изнасиловании школьницы, оставили в СИЗО до марта

32-летнего сотрудника тюменского тату-салона, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки, оставили в СИЗО до 6 марта. Меру пресечения продлил Центральный районный суд.
Сюжет
Суд

Инцидент произошел в декабре 2022 года. По данным расследования, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 16-летнюю девочку, которая пришла в тату-салон делать татуировку.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Однако его причастность к совершению преступления подтверждена показаниями пострадавшей и свидетелей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в СИЗО отправили двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 31-летней женщины. ЧП произошло 24 января 2023 года.

В Тюмени на улице Республики изнасиловали женщину. Подозреваемый в СИЗО
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Суд#Наказание#Тюмень#Происшествия#Изнасилования#Уголовное дело#Тюменская область
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