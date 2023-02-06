32-летнего тюменца, обвиняемого в изнасиловании школьницы, оставили в СИЗО до марта

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Инцидент произошел в декабре 2022 года. По данным расследования, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 16-летнюю девочку, которая пришла в тату-салон делать татуировку.
Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает. Однако его причастность к совершению преступления подтверждена показаниями пострадавшей и свидетелей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в СИЗО отправили двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 31-летней женщины. ЧП произошло 24 января 2023 года.