VK Реклама запускает новые инструменты для роста продаж в соцсетях

Пользователю рекламного кабинета не нужно разбираться в сложных настройках, следить за результатами и вносить изменения. Для запуска рекламы нужно в три раза меньше действий, и все инструменты работают автоматически. VK Реклама сама анализирует, как работает продвижение и управляет расходом бюджета. При этом рекламодатель может выбрать максимальную сумму, которую он готов потратить за определенный период показа рекламы или за достижение указанной в настройках цели.