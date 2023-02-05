В Тюменской области сократилось число дорожных участков с риском ДТП

В 2022 году зафиксировано пять самых опасных мест на трассах, на которых в целом произошло 23 ДТП — это два участка на автодороге Курган — Тюмень (на 191 и на 192-м километрах под Тюменью), а также три места концентрации ДТП на трассе Тюмень — Омск (на 12-м и 37-м километрах в Тюменском районе, на 68-м в Ялуторовском районе).