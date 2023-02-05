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Posted 5 февраля 06:15

Published 5 февраля 06:15

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

В Тюменской области сократилось число дорожных участков с риском ДТП

5 февраля 2023, 06:15
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюменской области наметилась позитивная тенденция — мест концентрации ДТП на автодорогах федерального значения, где за год произошло несколько дорожных аварий с пострадавшими, становится меньше. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2022 году зафиксировано пять самых опасных мест на трассах, на которых в целом произошло 23 ДТП — это два участка на автодороге Курган — Тюмень (на 191 и на 192-м километрах под Тюменью), а также три места концентрации ДТП на трассе Тюмень — Омск (на 12-м и 37-м километрах в Тюменском районе, на 68-м в Ялуторовском районе).

В этих авариях пять человек погибли и 39 получили ранения.

Госавтоинспекция вместе с владельцем дорог уже предприняли ряд мер для стабилизации аварийной обстановки в этих местах, в 2023 году запланировано предпринять дополнительные меры безопасности. Уже установлены дополнительные дорожные знаки, информационные щиты. На некоторых участках будут установлены «шериф-балки», имитирующие присутствие патрульного автомобиля ДПС. Кроме того, усилен контроль за соблюдением водителями ПДД в этих местах, организованы дополнительные дежурства нарядов ДПС.

Стоит отметить, что программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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