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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

В Тюменской области ищут 23-летнего мужчину с татуировкой на руке

5 февраля 2023, 10:17
Фото: 1MI

В Тюменской области пропал 23-летний мужчина с татуировкой на руке

В Тюменской области ищут 23-летнего Ивана Дудникова, жителя Тобольска. Молодой человек последний раз выходил на связь с родными в ночь в пятницы на субботу.
Сюжет
Тюмень

Когда его видели в последний раз, она был одет в весеннюю куртку Adidas черного цвета, брюки темно-серого цвета, черную кофту и мокасины черного цвета. Рост 1,7 метра, телосложение среднее, волосы светлые, глаза голубые. Особая примера — татуировка на левой руке в виде буквы «И».

Тех, у кого имеется какая-либо информации о местонахождении Ивана Дудникова, просят звонить по телефону 8-999-54-96-238

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Богандинский нашли пропавшего пенсионера. 74-летнего мужчину обнаружили в лесу без сознания.

Пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли в лесу без сознания
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поиски пропавших#Пропавшие без вести#Поиск человека#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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