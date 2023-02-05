В Тюменской области ищут 23-летнего мужчину с татуировкой на руке

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Когда его видели в последний раз, она был одет в весеннюю куртку Adidas черного цвета, брюки темно-серого цвета, черную кофту и мокасины черного цвета. Рост 1,7 метра, телосложение среднее, волосы светлые, глаза голубые. Особая примера — татуировка на левой руке в виде буквы «И».
Тех, у кого имеется какая-либо информации о местонахождении Ивана Дудникова, просят звонить по телефону 8-999-54-96-238
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Богандинский нашли пропавшего пенсионера. 74-летнего мужчину обнаружили в лесу без сознания.