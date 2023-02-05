В Тюменской области ищут 23-летнего мужчину с татуировкой на руке

Когда его видели в последний раз, она был одет в весеннюю куртку Adidas черного цвета, брюки темно-серого цвета, черную кофту и мокасины черного цвета. Рост 1,7 метра, телосложение среднее, волосы светлые, глаза голубые. Особая примера — татуировка на левой руке в виде буквы «И».