В Тюмени знаки отличия за талант получили 40 одаренных детей

В 2022 году в базу Тюменской области были включены 1 700 талантливых юных тюменцев. В целях совершенствования системы выявления и поддержки талантов департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области утвердил знак отличия «Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области».