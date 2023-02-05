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Posted 5 февраля 12:20

Published 5 февраля 12:20

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

В Тюмени знаки отличия за талант получили 40 одаренных детей

5 февраля 2023, 12:20
Фото: департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени
В центре «Грант» состоялась торжественная церемония вручения юным тюменцам знаков отличия «Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Наградили ребят за значительные успехи в творчестве, художественной деятельности, физкультуре и спорте.

В 2022 году в базу Тюменской области были включены 1 700 талантливых юных тюменцев. В целях совершенствования системы выявления и поддержки талантов департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области утвердил знак отличия «Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области».

Одним из важных приоритетов в работе правительства Тюменской области является выявление и поддержка талантливых детей. В регионе действует программа «Успех каждого ребенка», задача которой, увеличение числа детей, получающих качественное и доступное дополнительное образование.

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