В Тюмени медицинские стартапы презентуют в формате стендапа

Тюменцам расскажут про ИТ в медицине в формате стартап-стендапа

Жителей областной столицы приглашают на мероприятие «ИТ в медицине», на котором специалисты расскажут про информационные технологии в сфере здравоохранения. Стартап-стендап пройдет в «Технопарке».

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