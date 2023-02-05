В Тюмени медицинские стартапы презентуют в формате стендапа

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Тюменские разработчики презентуют свои проекты 14 февраля. В рамках стендапа участники смогут узнать про ИТ-разработки, использующиеся в медицине.
«Также в „Точке кипения — Тюмень“ расскажут про то, как работает сервис по анализу УЗИ снимков сердца „DICOM analyze“, об особенностях системы автоматического забора венозной крови AutoHem и других проектах тюменских разработчиков», — пояснили в департаменте информатизации Тюменской области.
Оценивать стартапы выступающих будут представители областного департамента здравоохранения, потенциальные инвесторы и представители ИТ-сообщества Тюменской области. Инициатором серии стендап-стартапов стал Андрей Лозицкий, региональный координатор федерального проекта Цифровая Россия.
Мероприятие пройдет 14 февраля в 16 часов. Место — «Технопарк», «Точка кипения». Необходима предварительная регистрация.
Ранее «Наш Город» писал о прибытии в Тюмень главного приза Континентальной хоккейной лиги «Кубка Гагарина». Посмотреть на трофей можно в ТРЦ «Сити Молл».