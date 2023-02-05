nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Тюмени медицинские стартапы презентуют в формате стендапа

5 февраля 2023, 14:07
Фото: 1MI

Тюменцам расскажут про ИТ в медицине в формате стартап-стендапа

Жителей областной столицы приглашают на мероприятие «ИТ в медицине», на котором специалисты расскажут про информационные технологии в сфере здравоохранения. Стартап-стендап пройдет в «Технопарке».

Тюменские разработчики презентуют свои проекты 14 февраля. В рамках стендапа участники смогут узнать про ИТ-разработки, использующиеся в медицине.

«Также в „Точке кипения — Тюмень“ расскажут про то, как работает сервис по анализу УЗИ снимков сердца „DICOM analyze“, об особенностях системы автоматического забора венозной крови AutoHem и других проектах тюменских разработчиков», — пояснили в департаменте информатизации Тюменской области.

Оценивать стартапы выступающих будут представители областного департамента здравоохранения, потенциальные инвесторы и представители ИТ-сообщества Тюменской области. Инициатором серии стендап-стартапов стал Андрей Лозицкий, региональный координатор федерального проекта Цифровая Россия.

Мероприятие пройдет 14 февраля в 16 часов. Место — «Технопарк», «Точка кипения». Необходима предварительная регистрация. 

В Тюмень привезли «Кубок Гагарина», сделанный из серебра и золота
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал о прибытии в Тюмень главного приза Континентальной хоккейной лиги «Кубка Гагарина». Посмотреть на трофей можно в ТРЦ «Сити Молл». 

#Анна Доронина#Медицина#Стартап#Массовые мероприятия#Технологии#IT-технологии#Общество#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
Сегодня, 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
Сегодня, 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
Сегодня, 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
Сегодня, 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
Сегодня, 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
Сегодня, 08:20