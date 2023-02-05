В Тюмень привезли «Кубок Гагарина», сделанный из серебра и золота

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По словам директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгения Хромина, пребывание «Кубка Гагарина» в Тюменской области — это значимое событие, которое дает стимул для дальнейшего развития. И со стороны правительства региона будут созданы все необходимые условия для вхождения Тюменской области, команды «Рубин» в частности, в Континентальную хоккейную лигу.
Кроме того, в ближайшее время в Тюмени возобновят работы по подготовке к строительству ледовой арены. Губернатором региона Александром Моором уже даны поручения по разработке проектно-сметной документации, сообщается в группе VK ХК «Рубин».
Ранее «Наш Город» писал, что 23 февраля в Тюмени на реке Тура состоится мероприятие спецоперация «Лед». Тюменцев ждут гонки на льду, военно-исторические реконструкции и мастер-классы.