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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Тюмень привезли «Кубок Гагарина», сделанный из серебра и золота

5 февраля 2023, 09:54
Фото: ХК "Рубин" | Группа болельщиков | Тюмень

В Тюмень привезли кубок КХЛ, сделанный из серебра и золота

В Тюмень привезли главный приз Континентальной хоккейной лиги «Кубок Гагарина». Трофей выставлен для болельщиков в торговом центре «Сити Молл».
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Тюмень

По словам директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгения Хромина, пребывание «Кубка Гагарина» в Тюменской области — это значимое событие, которое дает стимул для дальнейшего развития. И со стороны правительства региона будут созданы все необходимые условия для вхождения Тюменской области, команды «Рубин» в частности, в Континентальную хоккейную лигу.

Кроме того, в ближайшее время в Тюмени возобновят работы по подготовке к строительству ледовой арены. Губернатором региона Александром Моором уже даны поручения по разработке проектно-сметной документации, сообщается в группе VK ХК «Рубин».

Ранее «Наш Город» писал, что 23 февраля в Тюмени на реке Тура состоится мероприятие спецоперация «Лед». Тюменцев ждут гонки на льду, военно-исторические реконструкции и мастер-классы.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Спорт#ХК Рубин#Награда#Тюменская область
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