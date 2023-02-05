В Тюмень привезли «Кубок Гагарина», сделанный из серебра и золота

По словам директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгения Хромина, пребывание «Кубка Гагарина» в Тюменской области — это значимое событие, которое дает стимул для дальнейшего развития. И со стороны правительства региона будут созданы все необходимые условия для вхождения Тюменской области, команды «Рубин» в частности, в Континентальную хоккейную лигу.