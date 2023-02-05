В сети появилось видео, снятое незадолго до ДТП на трассе Тюмень — Нижняя Тавда

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
На кадрах можно заметить, как спорткар летит с скоростью примерно 200 километров в час и обгоняет автомобиль автора видео. Очевидец предположил, что из-за такой спешки человек за рулем не справился с управлением, что и стало причиной катастрофы.
«Там небольшой поворот был, они через встречку полетели в кювет, сначала собирая знаки, потом деревья. Когда я проезжал, мужик весь в крови сидел рядом с машиной, второй вылазил из авто», — написал свидетель.
Напомним, ДТП произошло сегодня. В результате аварии погибли 24-летняя девушка и собака. Двое мужчин находятся в больнице.