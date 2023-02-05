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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

В сети появилось видео, снятое незадолго до ДТП на трассе Тюмень — Нижняя Тавда

5 февраля 2023, 14:31
Фото: CAR72

Очевидец рассказал подробности о сегодняшнем смертельном ДТП под Тюменью

В сети появилось видео с участием Porshe Panamera, снятое незадолго до автомобильной аварии на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. Его разместил на сайте CAR72 один из очевидцев.
Сюжет
ДТП

На кадрах можно заметить, как спорткар летит с скоростью примерно 200 километров в час и обгоняет автомобиль автора видео. Очевидец предположил, что из-за такой спешки человек за рулем не справился с управлением, что и стало причиной катастрофы.

«Там небольшой поворот был, они через встречку полетели в кювет, сначала собирая знаки, потом деревья. Когда я проезжал, мужик весь в крови сидел рядом с машиной, второй вылазил из авто», — написал свидетель.

Напомним, ДТП произошло сегодня. В результате аварии погибли 24-летняя девушка и собака. Двое мужчин находятся в больнице.

В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
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#Елена Чебоксарова#Версия происшествия#Происшествия#ДТП#Дороги#Пострадавшие#Первая помощь#Автодорога "Тюмень - Нижняя Тавда"
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