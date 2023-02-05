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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка

5 февраля 2023, 09:43

В ДТП на трассе Тюмень — Нижняя Тавда погибла 24-летняя девушка

Один человек погиб в жестком дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня на 32-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Здесь в кювет с проезжей части слетел автомобиль Porsche Panamera.
Сюжет
ДТП

В момент аварии в машине находились 24-летняя девушка, двое мужчин и две собаки в клетках. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Мужчины получили травмы и были госпитализированы.

Также пострадали животные — одна собака погибла. О судьбе второй информации нет. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня на трассах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск из-за тумана была значительно снижена видимость. Водителям рекомендовали выбирать безопасный скоростной режим.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Видео
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