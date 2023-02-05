В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В момент аварии в машине находились 24-летняя девушка, двое мужчин и две собаки в клетках. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Мужчины получили травмы и были госпитализированы.
Также пострадали животные — одна собака погибла. О судьбе второй информации нет. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня на трассах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск из-за тумана была значительно снижена видимость. Водителям рекомендовали выбирать безопасный скоростной режим.