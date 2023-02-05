Тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях на федеральных трассах

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Также из-за тумана плохая видимость наблюдается на федеральной автодороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе. На 575-м километре несет службу наряд ДПС.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автовладельцам минимизировать поездки, выбирать скоростной режим с учетом видимости и дорожных условий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые аварийные участки федеральных трасс по итогам 2022 года. В список вошли два участка на трассе Курган — Тюмень и три — на автодороге Тюмень — Омск. Здесь в 23 ДТП погибли 5 человек, 39 получили ранения.