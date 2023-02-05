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Published Сегодня, 04:35

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Updated Сегодня, 04:43

Тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях на федеральных трассах

5 февраля 2023, 04:35
Фото: ГИБДД

Тюменцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях на трассе Тюмень — Омск

Тюменских водителей предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 303-м километре автодороги, в Голышмановском районе, значительно снижена видимость из-за тумана.
Сюжет
Тюмень

Также из-за тумана плохая видимость наблюдается на федеральной автодороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе. На 575-м километре несет службу наряд ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют автовладельцам минимизировать поездки, выбирать скоростной режим с учетом видимости и дорожных условий.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые аварийные участки федеральных трасс по итогам 2022 года. В список вошли два участка на трассе Курган — Тюмень и три — на автодороге Тюмень — Омск. Здесь в 23 ДТП погибли 5 человек, 39 получили ранения.

В Тюменской области назвали самые аварийные участки федеральных трасс
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#Валентина Бурнашева#Общество#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Омск
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