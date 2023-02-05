Тюменцам рассказали о причинах слабого напора воды в домах

Тюменцам объяснили причины слабого напора воды в домах

Тюменцам рассказали, почему в квартирах и частных домах тюменцев наблюдается низкий напор воды. По словам специалистов кафедры ЖКХ Тюменского индустриального университета, одна из причин заключается в повышенном гидравлическом сопротивлении системы.

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