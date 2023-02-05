Тюменцам рассказали о причинах слабого напора воды в домах

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Вторая причина вызвана засорение сетки аэратора, самого смесителя или гибкой подводки. Чтобы восстановить напор, достаточно прочистить устройства или заменить их.
В первом же случае, следует обратиться в управляющую компанию. Специалисты организуют проверку и примут необходимые для устранения проблемы, пишет АиФ-Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жители нескольких домов в Заречном микрорайоне остались без отопления и водоснабжения на полдня из-за порыва кабеля электроснабжения.