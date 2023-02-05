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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Тюменцам рассказали о причинах слабого напора воды в домах

5 февраля 2023, 07:42
Фото: 1MI

Тюменцам объяснили причины слабого напора воды в домах

Тюменцам рассказали, почему в квартирах и частных домах тюменцев наблюдается низкий напор воды. По словам специалистов кафедры ЖКХ Тюменского индустриального университета, одна из причин заключается в повышенном гидравлическом сопротивлении системы.
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Тюмень

Вторая причина вызвана засорение сетки аэратора, самого смесителя или гибкой подводки. Чтобы восстановить напор, достаточно прочистить устройства или заменить их.

В первом же случае, следует обратиться в управляющую компанию. Специалисты организуют проверку и примут необходимые для устранения проблемы, пишет АиФ-Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жители нескольких домов в Заречном микрорайоне остались без отопления и водоснабжения на полдня из-за порыва кабеля электроснабжения.

В Тюмени жители ЖК в Зареке остались без воды и тепла на 12 часов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ЖКХ#Проблемы ЖКХ#Водоснабжение#Тюмень#Тюменская область
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