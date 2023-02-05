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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Тюменский экономист рассказал, когда вырастут зарплаты

5 февраля 2023, 05:27
Фото: 1MI

Экономист Вилков рассказал, когда в Тюмени поднимутся зарплаты

Большого роста уровня доходов в 2023 году жителям Тюменской области ждать не стоит. Он не превысит уровень инфляции. Такое мнение высказал тюменский экономист, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Иван Вилков.
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Тюмень

По словам экономиста, экономическая ситуация во многом будет зависеть от адаптации бизнеса к сложившимся реалиям — размер заработных плат связан с работой бизнеса напрямую.

«Сейчас предпринимателям необходимо адаптироваться к сложившейся ситуации. Наладить свое производства, с учетом того, что многие расходные материалы и комплектующие сейчас недоступны из-за санкций. Но это процесс не быстрый — оптимизация и сертификация производства и продукции занимают определенное время», — рассказал Иван Вилков «Нашему Городу».

По его словам, в ближайший год роста доходов населения и развития экономики в Тюменской области, как и в России в целом, не стоит ожидать. При самом благоприятном прогнозе, к концу 2023 года экономика региона выйдет на нулевой уровень и только в 2024 начнет демонстрировать небольшое развитие.

Экономист напомнил, что в 2014 году из-за нестабильной политической обстановки, в стране сложилась аналогичная ситуация. На восстановление экономики тогда ушло четыре года.

Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2022 года в Тюменской области стоимость практически всех товар и услуг продемонстрировала рост. От 13 до 37% выросли цены на хлебобулочные изделия, молочную продукцию, кондитерские изделия. Коммунальные платежи увеличились на 25,24%.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Доходы#Зарплата#Экономический кризис#Тюменская область#Бизнес
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