Тюменский экономист рассказал, когда вырастут зарплаты

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
По словам экономиста, экономическая ситуация во многом будет зависеть от адаптации бизнеса к сложившимся реалиям — размер заработных плат связан с работой бизнеса напрямую.
«Сейчас предпринимателям необходимо адаптироваться к сложившейся ситуации. Наладить свое производства, с учетом того, что многие расходные материалы и комплектующие сейчас недоступны из-за санкций. Но это процесс не быстрый — оптимизация и сертификация производства и продукции занимают определенное время», — рассказал Иван Вилков «Нашему Городу».
По его словам, в ближайший год роста доходов населения и развития экономики в Тюменской области, как и в России в целом, не стоит ожидать. При самом благоприятном прогнозе, к концу 2023 года экономика региона выйдет на нулевой уровень и только в 2024 начнет демонстрировать небольшое развитие.
Экономист напомнил, что в 2014 году из-за нестабильной политической обстановки, в стране сложилась аналогичная ситуация. На восстановление экономики тогда ушло четыре года.
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2022 года в Тюменской области стоимость практически всех товар и услуг продемонстрировала рост. От 13 до 37% выросли цены на хлебобулочные изделия, молочную продукцию, кондитерские изделия. Коммунальные платежи увеличились на 25,24%.