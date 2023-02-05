Тюменский экономист рассказал, когда вырастут зарплаты

По его словам, в ближайший год роста доходов населения и развития экономики в Тюменской области, как и в России в целом, не стоит ожидать. При самом благоприятном прогнозе, к концу 2023 года экономика региона выйдет на нулевой уровень и только в 2024 начнет демонстрировать небольшое развитие.