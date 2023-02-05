Тюменские специалисты Роспотребназдзора рассказали, какие продуты богаты кальцием

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Среди продуктов, богатых кальцием, эксперты назвали твердые и другие виды сыров, кунжут, атлантические сардины, соевые бобы и молоко.
Сыры при этом занимают первое место. Особенно много кальция в пармезане.
В атлантических сардинах кальция содержится меньше, чем в кунжуте, но он лучше усваивается благодаря витамину D.
А вот мнение о том, что кисломолочные продукты — главные источники кальция, ошибочно. Так, в 100 граммах молока содержится всего 120 мг данного элемента, а в сметане — 80 мг.
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