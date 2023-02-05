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Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Тюменские специалисты Роспотребназдзора рассказали, какие продуты богаты кальцием

5 февраля 2023, 16:49
Фото: 1MI

Экскреты рассказали тюменцам, сколько кальция нужно употреблять в день и чем питаться

Взрослым необходимо употреблять в день 1000 мг кальция, пенсионерам — 1200 мг. Об этом проинформировали тюменцев специалисты Роспотребнадзора, рассказав, чем для этого нужно питаться.

Среди продуктов, богатых кальцием, эксперты назвали твердые и другие виды сыров, кунжут, атлантические сардины, соевые бобы и молоко.

Сыры при этом занимают первое место. Особенно много кальция в пармезане.

В атлантических сардинах кальция содержится меньше, чем в кунжуте, но он лучше усваивается благодаря витамину D.

А вот мнение о том, что кисломолочные продукты — главные источники кальция, ошибочно. Так, в 100 граммах молока содержится всего 120 мг данного элемента, а в сметане — 80 мг.

Ранее «Наш город» сообщал, какие супы специалист Роспотребнадзора рекомендует варить в холодное время. Один из них — суп из куриной грудки.

В Роспотребнадзоре рассказали, какие супы полезны, а какие вредны для здоровья зимой
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#Елена Чебоксарова#Кальций#Продукты#Продукты питания#Молочные продукты#Сыры#Правильное питание#Продовольствие
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