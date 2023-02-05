Тобольские сосудистые хирурги провели 200 операций в прошлом году

Posted 5 февраля 12:06
Published 5 февраля 12:06
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Сердечно-сосудистые хирурги Самандар Бозоров и Максим Щукин считают операцию на артериях нижних конечностей одной из самых сложных и эффективных хирургических вмешательств. За 2022 год в ОБ № 3 провели 25 подобных операции.
Это операции, в числе которых такие виды шунтирований, как аорто-бедренное, подвздошно-бедренное и бедренно-подколенное. Шунтирование подразумевает установку обходного пути — шунта — взамен закупоренной холестериновыми бляшками артерии с помощью искусственного сосудистого протеза. Практически бескровное вмешательство проводится обычно в течение двух часов.
Также специалисты провели 15 каротидных эндатерэктомий — операций на сонной артерии, которые призваны восстановить просвет сосуда и нормализовать кровоток при его атеросклерозе.
В 2023 году специалисты намерены расширить объём выполнения операций на сосудах и освоить новые.
Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.