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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

«Сидит на Харьковской уже два дня»: тюменцев беспокоит судьба прилетевшей совы

5 февраля 2023, 17:18
Фото: ЧС Тюмень

Жители Тюмени делятся теориями по поводу совы на Харьковской

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали фотографию совы, которая уже не первый день неподвижно сидит на крыше дома по улице Харьковской, 68.

Тюменцы выдвигают разные теории. Некоторые обеспокоены тем, что птица может быть ранена, кто-то предположил, что, возможно, она мертва.

«Совы так сидя и умирают, у меня был такой случай, думал, живая на заборе сидит, а когда подошел, она замерзла уже», — поделился тюменец.

Особенно людей волнуют вороны, которые «охраняют» сову, выжидая момент, когда на нее можно будет напасть.

Неравнодушные горожане попросили написать волонтерам и даже порекомендовали, куда обратиться. Однако не все согласились с тем, что птицу сейчас надо беспокоить, так как сначала нужно убедиться, что она сидит там постоянно.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы обнаружили свалку с трупами крупнорогатых животных возле трассы Каскара — Торгили, и это уже не первый случай за начало 2023 года.

Тюменцы обнаружили свалку с трупами животных у автодороги Каскара — Торгили
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#Елена Чебоксарова#Сова#Тюменцы#Птица#Волонтеры#Событие#Общество
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