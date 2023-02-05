«Сидит на Харьковской уже два дня»: тюменцев беспокоит судьба прилетевшей совы

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Тюменцы выдвигают разные теории. Некоторые обеспокоены тем, что птица может быть ранена, кто-то предположил, что, возможно, она мертва.
«Совы так сидя и умирают, у меня был такой случай, думал, живая на заборе сидит, а когда подошел, она замерзла уже», — поделился тюменец.
Особенно людей волнуют вороны, которые «охраняют» сову, выжидая момент, когда на нее можно будет напасть.
Неравнодушные горожане попросили написать волонтерам и даже порекомендовали, куда обратиться. Однако не все согласились с тем, что птицу сейчас надо беспокоить, так как сначала нужно убедиться, что она сидит там постоянно.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы обнаружили свалку с трупами крупнорогатых животных возле трассы Каскара — Торгили, и это уже не первый случай за начало 2023 года.