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Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли в лесу без сознания

5 февраля 2023, 04:22
Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи

В Тюменской области пропавшего пенсионера нашли в лесу без сознания

В Тюменской области успешно завершились поиски пропавшего 74-летнего Владимира Лукьянова, жителя поселка Богандинский. Пожилой мужчина пропал накануне во второй половине дня.
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Тюмень

В ДПСО ТюменьРегионСпас заявка поступила в 19:25. На поиски пенсионера тут же был отправлен экипаж. Через двадцать минут Владимир Лукьянов был найден в лесу без сознания.

«Прибывшие на место добровольцы оказали первую доврачебную помощь, утеплили Владимира своей имеющейся одеждой, проложили коврик, изолировав спину от снега и вызвали службу скорой медицинской помощи», — сообщили в ДПСО ТюменьРегионСпас.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе нашли пропавшего 14 января Дмитрия Самохина. Волонтеры поискового отряда сообщили, что с ним все в порядке. Однако где пропадал тюменец, не уточнили.

Пропавшего три недели назад 37-летнего тюменца нашли живым
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск#Поиск человека#Поиски пропавших#Тюмень#Тюменская область
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