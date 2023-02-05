Пропавшего в Тюменской области пенсионера нашли в лесу без сознания

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В ДПСО ТюменьРегионСпас заявка поступила в 19:25. На поиски пенсионера тут же был отправлен экипаж. Через двадцать минут Владимир Лукьянов был найден в лесу без сознания.
«Прибывшие на место добровольцы оказали первую доврачебную помощь, утеплили Владимира своей имеющейся одеждой, проложили коврик, изолировав спину от снега и вызвали службу скорой медицинской помощи», — сообщили в ДПСО ТюменьРегионСпас.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе нашли пропавшего 14 января Дмитрия Самохина. Волонтеры поискового отряда сообщили, что с ним все в порядке. Однако где пропадал тюменец, не уточнили.