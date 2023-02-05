Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?

«Двадцатилетняя Эля — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается её „купить“. Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскрёба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма „Красотка“, но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла», — сказано в кратком описании драмы.