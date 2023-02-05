Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
На романтический спектакль «Ромео и Джульетта» приглашает тюменцев в День всех влюбленных Тюменский драматический театр.
Трагедия «Ромео и Джульетта» — это мир любовных переживаний, мир вражды и ненависти, мир дружбы и преданности, полный безудержной игры, иронии, юношеского максимализма и остроты чувств. Мир, созданный много веков назад, но так напоминающий нашу современную жизнь.
Начало спектакля в 19:00. Стоимость билетов от 300 до 1200 рублей.
Спектакль о любви «Снег нашей встречи» покажут в День влюбленных в тюменском кинотеатре «Космос». Зрители узнают о том, какие препятствия преодолевают герои для обретения счастья и сколько живет любовь.
Начало спектакля в 19:00. Стоимость билетов 300 рублей.
В Тюменской филармонии 14 февраля состоится концертное выступление «История любви» вокал-группы Sunrise под руководством Натальи Гультяевой. Тюменцы услышат любимые и знакомые мелодии прозвучат в сольном исполнении ансамбля a cappella.
Свежий взгляд на известные хиты, стильные авторские аранжировки, высокий профессионализм артистов несомненно запомнятся горожанам.
Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 300 до 600 рублей.
В этот же день на новой сцене на новой сцене Тюменского драматического театра АРТ-КАФЕ ТБДТ состоится музыкальная программа «Музыка кино». В концерте примут участие в концерте принимают участие Марина Штанько (вокал) и Сергей Дьяконов-Дьяченков (тенор), струнный ансамбль «UnaCorda».
Начало в 19:00. Стоимость билетов 1600 рублей (в цену входит апетирив).
В ДК «Нефтяник» 14 февраля состоится выступление юмористической команды «Лена Кука». Звезды российской комедии — Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Илья Макаров и Эмир Кашоков — покажут юмористические миниатюры и импровизационные скетчи, которые «разорвут все шаблоны».
Юмористическая команда «Лена Кука» дважды становилась победителем шоу «Comedy Баттл», а в 2021 году вошла в состав участников масштабного юмористического проекта «Игра» на канале ТНТ.
Начало представления в 20:00. Стоимость билетов от 1200 до 5000 рублей.
Киноманов в День святого Валентина приглашают в кинотеатры на просмотр российской мелодрамы «Непослушная».
«Двадцатилетняя Эля — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается её „купить“. Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка всё же решит уйти, он откажется от строительства небоскрёба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма „Красотка“, но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла», — сказано в кратком описании драмы.
Фильм будут демонстрировать в кинотеатрах «СинемаПарк» (ТРЦ «Гудвин») и «КиноМакс» (ТРЦ «Кристалл»). Стоимость билетов от 120 рублей.
В этот же день состоится премьера комедии «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем.
«На этой свадьбе все сразу пошло не по плану. Сперва подготовку к важному дню срывали родственники молодоженов, а потом на острова и вовсе нагрянули пираты! Праздник окончательно испорчен, хотя заботиться теперь стоит не о рассадке гостей за столом, а о собственных жизнях. И попутно есть шанс разобраться в истинных чувствах друг к другу», — указано в описании к картине.
Фильм можно будет посмотреть в кинотеатре «СинемаПарк». Стоимость билетов от 170 рублей.