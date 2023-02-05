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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 09:33

Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели

5 февраля 2023, 08:20
Фото: 1MI

В Тюмени закрыли на карантин котокафе — котики массово заболели

В Тюмени закрылось на две недели единственное в городе котокафе «Мурка и Васька» имени Ирины Викторовны Карповой. По словам сотрудников приюта, такое решение принято в связи с тем, что животные заболели.
Сюжет
Тюмень

Какое именно заболевание выявлено у хвостатых не сообщается, но в сообщении, опубликованном в официальной группе учреждения в соцсетях, указано, что животным будут ставить уколы.

Котокафе «Мурка и Васька» работает в Тюмени с 2017 года. В нем живут порядка 40 кошек и котов.

Ранее «Наш Город» писал, что пес Оскар, пострадавший от рук тюменского живодера, пошел на поправку. Сейчас он уже самостоятельно ходит и с удовольствием общается с ветврачами.

Появились новые данные о состоянии пострадавшего от тюменского живодера пса
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Кот#Кошки#Карантин#Животные#Кафе
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