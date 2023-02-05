Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Какое именно заболевание выявлено у хвостатых не сообщается, но в сообщении, опубликованном в официальной группе учреждения в соцсетях, указано, что животным будут ставить уколы.
Котокафе «Мурка и Васька» работает в Тюмени с 2017 года. В нем живут порядка 40 кошек и котов.
Ранее «Наш Город» писал, что пес Оскар, пострадавший от рук тюменского живодера, пошел на поправку. Сейчас он уже самостоятельно ходит и с удовольствием общается с ветврачами.