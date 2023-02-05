Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели

В Тюмени закрыли на карантин котокафе — котики массово заболели

В Тюмени закрылось на две недели единственное в городе котокафе «Мурка и Васька» имени Ирины Викторовны Карповой. По словам сотрудников приюта, такое решение принято в связи с тем, что животные заболели.

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