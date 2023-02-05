Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По данным сервиса IQAir, качество воздуха в областной столице находится норме. Однако концентрация вредных веществ превышена в 1,6 раз.
«Концентрация PM2.5 в стране Тюмень сейчас в 1.6 раз (а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха», — сообщает IQAir.
Согласно карте пожаров, в тюменском регионе, а также в соседних областях возгораний не зарегистрировано. Комментарии официальных ведомств ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью потушили торфяник, который тлел на протяжении восьми месяцев.