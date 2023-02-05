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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз

5 февраля 2023, 12:12
Фото: IQAir

Жители некоторых районов Тюмени почувствовали запах гари

Жители Тюмени сообщают о неприятном запахе гари на улице. По словам горожан, в некоторых районах города наблюдается небольшое задымление.
Сюжет
Тюмень

По данным сервиса IQAir, качество воздуха в областной столице находится норме. Однако концентрация вредных веществ превышена в 1,6 раз.

«Концентрация PM2.5 в стране Тюмень сейчас в 1.6 раз (а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха», — сообщает IQAir.

Согласно карте пожаров, в тюменском регионе, а также в соседних областях возгораний не зарегистрировано. Комментарии официальных ведомств ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью потушили торфяник, который тлел на протяжении восьми месяцев.

У деревни Патрушева потушили тлеющий торфяник
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дым#Неприятный запах#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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