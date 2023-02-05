Итоги недели: в Тюмени вынесли приговоры по трем громким судебным делам

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В ноябре 2021 года бывший майор Следственного комитета сел пьяным за руль. На ул. Федюнинского он насмерть сбил двоих дорожников, убиравших снег. Их тела буквально разорвало на части.
Долго шли разбирательства, судебные прения. Прокурор запрашивала для Шадрина наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В ходе одного из заседаний подсудимый рассказал, что каждый день сожалеет о совершенном.
«Погибших уже не вернуть, и словами не поможешь. Хочу, чтобы вы поверили, что я раскаялся. Каждый должен отвечать за поступки и действия по закону», — сказал Шадрин в своем последнем слове.
Максимальный срок по статье, по которой обвиняли Павла Шадрина — 15 лет. Суд приговорил виновника смертельного ДТП к 9 годам лишения свободы. Он получил почти минимальный срок.
В январе 2022 года бывший полицейский Павел Москвин в новотарманском лесу пристреливал карабин, но выстрелил в лицо человека, который искал неподалеку закладку. В мозге пострадавшего обнаружены осколки, он потерял один глаз, поврежден лицевой нерв, нос провалился в череп на 6 см.
Сначала Москвин говорил, что перепутал животное с человеком, а потом отрицал свою вину, сославшись на то, что в его карабине была пуля, не оставляющая осколков. А раз осколки в мозге есть, то стрелял кто-то другой.
Суд выслушал мнения сторон, предоставил Москвину последнее слово. Изначально прокурор запрашивал 8 месяцев лишения свободы, но судья приговорил экс-полицейского к 6 месяцам ограничения свободы. Также Москвин выплатит пострадавшему 450 тысяч рублей, хотя тот требовал более 1 млн рублей.
Кирилл Мартюшев был задержан после одиночного пикета. Он провел в отделении полиции порядка 4 часов, а выйдя оттуда, записал видео и выложил на свою страницу в соцсети. Из-за этого видеоролика мужчину обвинили в экстремизме.
«Тем вечером меня задержали с одиночным пикетом и 4 часа продержали в отделении полиции. Эмоции били через край. Свои впечатления от этого я записал на видео и выложил на канал, а также записал сообщение маме и перекинул его на тот же канал. Высказался без намерений экстремистских призывов — лишь моя оценка произошедшего», — объяснял Мартюшев.
Адвокат тюменца Павел Руснаков обращал внимание судьи и прокурора, что в уголовном деле вообще нет доказательств виновности Кирилла Мартюшева. Проведенные экспертизы выполнялись с нарушениями, а прокурор оказывал давление во время прений.
Но суд все же приговорил Мартюшева к реальному сроку — ему дали 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Молодой человек находится в СИЗО уже 11 месяцев, а потому общий срок скорректируют. Предположительно, он выйдет на свободу через 20 месяцев.
Кирилл Мартюшев на такое решение суда и рассчитывал. А адвокат Руснаков посчитал приговор необоснованным, а также отметил, что по таким делам обычно дают условный срок. Защитник будет подавать апелляцию.