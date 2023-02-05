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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:54

Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году

5 февраля 2023, 11:52
Фото: 1MI

Суд обязал администрацию Тюмени расселить дом, построенный в 1932 году

В Тюменской области суд обязал администрацию города расселить в срок до 1 июня 2024 года жителей дома на улице Большая Заречная, 24. Дом был признан аварийным в 2019 году.
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Суд

По данным областной прокуратуры, состояние дома, построенного в 1934 году, относится к категории «недопустимое». Кроме того, в нем проживают несовершеннолетние дети.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский Следственный комитет организовал проверку по факту проживания детей в «крайне аварийном» доме.

В Тюменской области в этом году расселение жителей аварийных и ветхих домов из бюджета потратят более 240 миллионов рублей. В целом за четыре года работы программы в новые квартиры переехали более 8,6 тысяч тюменцев.

Тюменский СКР начал проверку по факту проживания детей в «крайне аварийном» доме
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аварийное жилье#Прокуратура#Следственный комитет#Суд#Тюмень#Дети#Тюменская область
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