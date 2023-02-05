Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По данным областной прокуратуры, состояние дома, построенного в 1934 году, относится к категории «недопустимое». Кроме того, в нем проживают несовершеннолетние дети.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский Следственный комитет организовал проверку по факту проживания детей в «крайне аварийном» доме.
В Тюменской области в этом году расселение жителей аварийных и ветхих домов из бюджета потратят более 240 миллионов рублей. В целом за четыре года работы программы в новые квартиры переехали более 8,6 тысяч тюменцев.