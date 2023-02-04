Жители тюменской Лесобазы направили властям обращение против сноса их домов

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под КРТ отдадут два земельных участка в границах улиц Комбинатская — Полярная — Полевая, и Ярославская — Рылеева — Саратовская, а также улиц Чекистов, Оловянникова, проезда Летний. В рамках реализации программы здесь снесут 127 домов, в том числе 23 многоквартирных.