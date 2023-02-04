Жители тюменской Лесобазы направили властям обращение против сноса их домов

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
По его словам, обращение поступило на этой неделе. Однако решение о КРТ в данном районе города не принималось.
«Основной принцип, по которому администрация Тюмени работает по принятию решений о реновации, состоит в том, том чтобы учитывать мнения собственников и правообладателей объектов недвижимости, которые расположены на данной территории. С этой целью был опубликован проект постановления с приложением схем предполагаемых территорий для реализации КРТ. Это позволяет нам выполнить требование градостроительного кодекса о необходимости и проведении общего собрания по многоквартирным домам, которые ветхие, но юридически не признаны аварийными. Такой подход предварительного обсуждения используется в Тюмени всегда при определении районов, где будет проведена реновация», — подчеркнул Руслан Кухарук.
И добавил, что жители Тюмени сами примут решение о том, будет ли их дом включен в программу КРТ или нет.
В ближайшее время, по словам Кухарука, специалисты департамента земельных отношений проведут встречу с жителями Лесобазы, написавшими обращение в администрацию города. Они обсудят все возникшие вопросы, в том числе будущее данной территории.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под КРТ отдадут два земельных участка в границах улиц Комбинатская — Полярная — Полевая, и Ярославская — Рылеева — Саратовская, а также улиц Чекистов, Оловянникова, проезда Летний. В рамках реализации программы здесь снесут 127 домов, в том числе 23 многоквартирных.