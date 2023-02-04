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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Жители тюменской Лесобазы направили властям обращение против сноса их домов

4 февраля 2023, 08:25
Фото: 1MI

Жители Тюмени направили властям обращение против сноса их домов

Жители домов на Лесобазе обратились к тюменским властям с просьбой отменить реновацию в границах улиц Дамбовской, Судостроителей, Элеваторной, Сахалинской. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
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Тюмень

По его словам, обращение поступило на этой неделе. Однако решение о КРТ в данном районе города не принималось.

«Основной принцип, по которому администрация Тюмени работает по принятию решений о реновации, состоит в том, том чтобы учитывать мнения собственников и правообладателей объектов недвижимости, которые расположены на данной территории. С этой целью был опубликован проект постановления с приложением схем предполагаемых территорий для реализации КРТ. Это позволяет нам выполнить требование градостроительного кодекса о необходимости и проведении общего собрания по многоквартирным домам, которые ветхие, но юридически не признаны аварийными. Такой подход предварительного обсуждения используется в Тюмени всегда при определении районов, где будет проведена реновация», — подчеркнул Руслан Кухарук.

И добавил, что жители Тюмени сами примут решение о том, будет ли их дом включен в программу КРТ или нет.

В ближайшее время, по словам Кухарука, специалисты департамента земельных отношений проведут встречу с жителями Лесобазы, написавшими обращение в администрацию города. Они обсудят все возникшие вопросы, в том числе будущее данной территории.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под КРТ отдадут два земельных участка в границах улиц Комбинатская — Полярная — Полевая, и Ярославская — Рылеева — Саратовская, а также улиц Чекистов, Оловянникова, проезда Летний. В рамках реализации программы здесь снесут 127 домов, в том числе 23 многоквартирных.

В Тюмени снесут около 130 домов из-за реновации
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук#Общество#Новости тюмени#Реновация#Снос домов#Тюменцы
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