Жителей Тюменской области приглашают проверить свое онкологическое здоровье

В ряде поликлиник проведут занятия Школ по уходу за паллиативными больными. Специалисты Медгорода, регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики приедут в трудовые коллективы города Тюмени с акциями «Убедись, что ты здоров!», «Академия здоровья». Прямо на рабочем месте тюменцы смогут пройти экспресс-осмотр врачей — онкологов, ряд исследований, узнать о профилактике онкозаболеваний.