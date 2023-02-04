Жителей Тюменской области приглашают проверить свое онкологическое здоровье

Posted 4 февраля 15:01
Published 4 февраля 15:01
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Затем, 18 февраля, всех пациентов с выявленным в эти дни подозрением на новообразование примут Центры амбулаторной онкологической помощи — профильное учреждение МКМЦ «Медицинский город».
В ряде поликлиник проведут занятия Школ по уходу за паллиативными больными. Специалисты Медгорода, регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики приедут в трудовые коллективы города Тюмени с акциями «Убедись, что ты здоров!», «Академия здоровья». Прямо на рабочем месте тюменцы смогут пройти экспресс-осмотр врачей — онкологов, ряд исследований, узнать о профилактике онкозаболеваний.
В феврале медицинские сестры Тюменской области в третий раз проведут челлендж «Мы можем! Я могу!». Они фотографируют подозрительные новообразования на коже пациентов и пересылают онкологу-дерматологу. Благодаря такой акции ежегодно удается вовремя выявлять пациентов с ранними стадиями онкозаболеваний кожи.
Специалисты тюменского Медгорода приглашают жителей области активно участвовать в профилактике онкозаболеваний.