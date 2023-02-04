nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля 15:01

Published 4 февраля 15:01

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Жителей Тюменской области приглашают проверить свое онкологическое здоровье

4 февраля 2023, 15:01
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
В Тюменской области начинается месяц профилактики онкологических заболеваний, посвященный Всемирному дню борьбы против рака. В период с 13 по 17 февраля в поликлиниках региона пройдут Дни открытого приема, на которых тюменцы смогут проверить свое здоровье, сообщает областной депздрав.

Затем, 18 февраля, всех пациентов с выявленным в эти дни подозрением на новообразование примут Центры амбулаторной онкологической помощи — профильное учреждение МКМЦ «Медицинский город».

В ряде поликлиник проведут занятия Школ по уходу за паллиативными больными. Специалисты Медгорода, регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики приедут в трудовые коллективы города Тюмени с акциями «Убедись, что ты здоров!», «Академия здоровья». Прямо на рабочем месте тюменцы смогут пройти экспресс-осмотр врачей — онкологов, ряд исследований, узнать о профилактике онкозаболеваний.

В феврале медицинские сестры Тюменской области в третий раз проведут челлендж «Мы можем! Я могу!». Они фотографируют подозрительные новообразования на коже пациентов и пересылают онкологу-дерматологу. Благодаря такой акции ежегодно удается вовремя выявлять пациентов с ранними стадиями онкозаболеваний кожи.

Специалисты тюменского Медгорода приглашают жителей области активно участвовать в профилактике онкозаболеваний.

Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Сегодня, 08:53
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
Сегодня, 09:09
Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?
Сегодня, 08:16
«Бьют за челку и аниме-принт»: на представителей «ЧВК Редан» объявили охоту
Сегодня, 08:07
Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде
Сегодня, 10:15