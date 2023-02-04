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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В тюменской Зареке горит частный дом

4 февраля 2023, 06:01
Фото: Типичная Тюмень

В Тюмени горит частный дом в Заречном микрорайоне

В Тюмени на улице Бийской в Заречном микрорайоне горит частный жилой дом. О пожаре сообщают очевидцы. Официальные комментарии от МЧС по Тюменской области ожидаются.
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Тюмень

В ноябре 2022 года на Бийской во время пожара в частном жилом доме погиб человек. Тогда огонь повредил 42 квадратных метра жилой площади. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени произошел пожар на кухне гриль-бара ШашлыкоFF. На кухне заведения вспыхнуло электрооборудование. Во время инцидента никто не пострадал, но на время бар был вынужден приостановить работу.

 

В Тюмени загорелось оборудование на кухне гриль-бара в центре города
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Тюмень#Тюменская область
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