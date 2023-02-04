В тюменской Зареке горит частный дом

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени произошел пожар на кухне гриль-бара ШашлыкоFF. На кухне заведения вспыхнуло электрооборудование. Во время инцидента никто не пострадал, но на время бар был вынужден приостановить работу.