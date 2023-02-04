В тюменской Зареке горит частный дом

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:04
В ноябре 2022 года на Бийской во время пожара в частном жилом доме погиб человек. Тогда огонь повредил 42 квадратных метра жилой площади. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени произошел пожар на кухне гриль-бара ШашлыкоFF. На кухне заведения вспыхнуло электрооборудование. Во время инцидента никто не пострадал, но на время бар был вынужден приостановить работу.